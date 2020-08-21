Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка рассказала, чем Кубань лучше Турции 

Lenta.ru 5 часов назад
Россиянка рассказала, чем Кубань лучше Турции
Фото: Lenta.ru
Отдохнувшая в Геленджике вместо Турции россиянка рассказала об отпуске на кубанском курорте и перечислила его преимущества. Своими наблюдениями Мария Нефедова поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

«Мы любим Турцию, но по ряду причин в этом году все-таки решили отдохнуть в Геленджике. Не обошлось без минусов, (…) но плюсы были огромными, и в целом отдых получился классным», — написала девушка.

Основными преимуществами Геленджика туристка назвала живописные виды гор, в том числе, прямо с террасы отеля, где туристка поселилась вместе с семьей, и красоту самого города.

«Там есть набережная, по которой можно гулять часами. Что мы и делали: ходили к маяку, к диким пляжам, гуляли по сосновому лесу», — рассказала она.

Отдельно путешественница отметила развитую городскую инфраструктуру, в том числе, детские площадки на набережной: пока ребенок играет с другими детьми, взрослые могут «полюбоваться видами моря». По ее словам, на курорте найдутся развлечения для «всех возрастов».

«Для подростков есть где покататься на самокатах, аттракционах. Для молодежи много ночных "погуляшек", вечерние морские прогулки. Для людей более старшего возраста есть классные рестораны с живой музыкой. Для людей с ограниченными возможностями обустроен отдельный спуск в море, выделены места для инвалидов», — написала автор поста.

Кроме того, в городе много «красивых мест для посещения»: дельфинарий, зоопарк, канатная дорога, куда можно добраться на «недорогом» такси. «Неожиданным плюсом стал отдых без "все включено". Оказалось, что на море нам достаточно питаться два-три раза в день. Кушали только тогда, когда хотели. Правда, столовую найти было сложно», — отметила туристка.
Она добавила, что не заметила на пляже дискомфорта из-за толп отдыхающих: место можно было занять «даже в теньке». В морской бухте, по ее словам, не было волн, и это оказалось «комфортно» для отдыха с ребенком. «Мы занимали место у самой кромки, и он спокойно играл в воде. Я не боялась, что его захлестнет волна, или он случайно нырнет в воду. И в этом году первый раз за четыре отпуска лежала на пляже вместе с мужем, я уже и забыла, как это!» — подытожила россиянка.
Видео дня. Российские туристы облюбовали новый уголок
Последние новости
Россияне обрели бесплатный онлайн-доступ к врачам Россияне обрели бесплатный онлайн-доступ к врачам Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле Врач объяснил отправку Навального в Германию Врач объяснил отправку Навального в Германию
Комментарии
Отдых в России , Мария Нефедова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Эксперт объяснила влияние рейсов в Турцию на курорты РФ
Эксперт объяснила влияние рейсов в Турцию на курорты РФ
Эксперт объяснила, как обезопасить себя от мошенничества с бронированием отелей…
Эксперт объяснила, как обезопасить себя от мошенничества с бронированием отелей…
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
05:10
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Отдых в России
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
02:27
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
Отдых в России
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
00:25
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение