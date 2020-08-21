Россиянка рассказала, чем Кубань лучше Турции 

Отдохнувшая в Геленджике вместо Турции россиянка рассказала об отпуске на кубанском курорте и перечислила его преимущества. Своими наблюдениями Мария Нефедова поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

«Мы любим Турцию, но по ряду причин в этом году все-таки решили отдохнуть в Геленджике. Не обошлось без минусов, (…) но плюсы были огромными, и в целом отдых получился классным», — написала девушка.

Основными преимуществами Геленджика туристка назвала живописные виды гор, в том числе, прямо с террасы отеля, где туристка поселилась вместе с семьей, и красоту самого города.

«Там есть набережная, по которой можно гулять часами. Что мы и делали: ходили к маяку, к диким пляжам, гуляли по сосновому лесу», — рассказала она.

Отдельно путешественница отметила развитую городскую инфраструктуру, в том числе, детские площадки на набережной: пока ребенок играет с другими детьми, взрослые могут «полюбоваться видами моря». По ее словам, на курорте найдутся развлечения для «всех возрастов».

«Для подростков есть где покататься на самокатах, аттракционах. Для молодежи много ночных "погуляшек", вечерние морские прогулки. Для людей более старшего возраста есть классные рестораны с живой музыкой. Для людей с ограниченными возможностями обустроен отдельный спуск в море, выделены места для инвалидов», — написала автор поста.

Кроме того, в городе много «красивых мест для посещения»: дельфинарий, зоопарк, канатная дорога, куда можно добраться на «недорогом» такси. «Неожиданным плюсом стал отдых без "все включено". Оказалось, что на море нам достаточно питаться два-три раза в день. Кушали только тогда, когда хотели. Правда, столовую найти было сложно», — отметила туристка.

Она добавила, что не заметила на пляже дискомфорта из-за толп отдыхающих: место можно было занять «даже в теньке». В морской бухте, по ее словам, не было волн, и это оказалось «комфортно» для отдыха с ребенком. «Мы занимали место у самой кромки, и он спокойно играл в воде. Я не боялась, что его захлестнет волна, или он случайно нырнет в воду. И в этом году первый раз за четыре отпуска лежала на пляже вместе с мужем, я уже и забыла, как это!» — подытожила россиянка.