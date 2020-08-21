Туристы жалуются на то, что черное море превратилось в "зеленую кашу" в Анапе. А ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян объяснил, почему так происходит. Об этом сообщают РИА Новости.

Специалист рассказал, что зеленый цвет воды и водоросли, плавающие в море, это характерные для Анапы растения ульва и кладофора. Однако обычно в воде их меньше в это время.

"Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей", — рассказал Степаньян.

Если раньше курортный сезон длился с мая по октябрь, то в этом году он стартовал только в средине июля и привел к большому скоплению отдыхающих. Из-за проблем с очистными сооружениями и мелководьем, резкий наплыв туристов спровоцировал обильный рост водорослей, пояснил ученый.