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Черное море превратилось в «зеленую кашу» в Анапе 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Туристы жалуются на то, что черное море превратилось в "зеленую кашу" в Анапе. А ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян объяснил, почему так происходит. Об этом сообщают РИА Новости.
Специалист рассказал, что зеленый цвет воды и водоросли, плавающие в море, это характерные для Анапы растения ульва и кладофора. Однако обычно в воде их меньше в это время.

"Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей", — рассказал Степаньян.

Если раньше курортный сезон длился с мая по октябрь, то в этом году он стартовал только в средине июля и привел к большому скоплению отдыхающих. Из-за проблем с очистными сооружениями и мелководьем, резкий наплыв туристов спровоцировал обильный рост водорослей, пояснил ученый.
Ранее "Рамблер" сообщал, где в Анапе можно найти море без водорослей.
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