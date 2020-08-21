«В 2020 году иметь такие проблемы — ну это совсем несерьезно», написала девушка из Тюмени, перечислив свои главные разочарования. Она призналась, что не хотела сравнивать Крым с другими курортами, но невольно напросилось. Впрочем, ее выводы взбесили комментаторов, а некоторые заявили, что она врет.

Российская туристка с мужем и ребенком из-за пандемии поехала вместо Турции в Крым, тоже по путевке, и поделилась главными плюсами и минусами. «Честно, всю неделю я не могла отделаться от мыслей: "Так, нельзя сравнивать с Турцией, нельзя". Но поневоле все равно хочется», — написала она в блоге на тюменском портале 72.RU.

«Застрял в 90-х»

Первое, что разочаровало — это техническая отсталость полуострова. «В 2020 году иметь проблемы со связью, банкоматами и оплатой — ну это совсем несерьезно», — пишет Юлия Гринберг, отмечая, что таких проблем никогда не было ни в Сочи, ни за границей.

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Второе — это дороговизна «при отсутствии приятного сервиса, когда клиента принимают за клиента». Юлия подчеркнула, что российский отдых показался ей не просто дорогим, а очень дорогим.

Она привела примеры: «Даже в магазине цены почти в два раза выше, чем должны быть. Хлеб, колбаса, творожный маленький сыр и творожок со сметаной вышли нам в 700 рублей». При этом если путевка не «все включено», как в Турции, то как раз на еду уйдут все деньги.

Также «заплатить в роуминге 5000 за мобильный интернет "Билайна" или "Мегафона" — легко!» — пишет девушка. Выход — купить местную симку: по ней хватило на неделю 500 рублей.

Кроме того, Юлию удивило, что почти во всех кафе и ресторанах, которые они с семьей посетили, оказались платные туалеты: «Даже если ты гость, за пользование туалетом нужно заплатить от 15 до 30 рублей».

Третье — это недоступность машин напрокат, если захочется взять спонтанно на месте. Об аренде нужно позаботиться сильно заранее, еще до того, как приехать, выяснила тюменка. «Имейте в виду. Я очень рассчитывала на транспорт, но не смогла найти машину даже на сутки», — предупредила она.

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По ее мнению, многое в Крыму застряло в 90-х, хотя есть и свои плюсы. Главное — это потрясающая природа. А самый большой восторг вызвал новый аэропорт Симферополя, где «все для людей».

Крым — «дорогой совок», Турция — «роскошь для бедных»

В целом Юлия пришла к противоречивому выводу: с одной стороны, заявила, что Крым — это «дорогой совок», а с другой, написала, что в любом случае не жалеет о поездке и даже готова вернуться, но только уже «немного за другим отдыхом».

Однако ее негативная оценка возмутила многих читателей.

Одних почему-то сильно задело слово «совок»: «Что вы знаете про "совок", малолетние авторы, рожденные после его развала? Вам слово нравится? Такое страшно-ругательное, уничижительное такое? Заметьте, в СССР не было платных туалетов в кафе и ресторанах. Это постсоветская идея зарабатывать на всем».

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Другие стали наперебой опровергать написанное: «Половину вранья. Я был там в 2018, искатал весь южный берег Крыма и доехал до Евпатории, где еще действительно "совок". В остальном мне очень понравилось, платных туалетов в кафе не видел ни разу».

Еще одна туристка побывала в Крыму и Севастополе нынешним летом и тоже удивлена: «Туалетов в кафе и ресторанах платных нигде не видела, только что на набережной, но он и стоил 10 рублей. В магазинах цены мне показались приемлемые. Проезд стоит 20 рублей».

А некоторые просто насмехаются на такими, как Юлия, которые привыкли к комфортному отдыху в Турции: «Турция — роскошь для бедных, вы такого как в Крыму не увидите и не съедите», «Если ехать в Крым с тем же голодным тюленьим настроением, что и в Турцию, то да — скучно и некомфортно. А если ехать для путешествий, горных вылазок, природы — лучшего места еще поискать».