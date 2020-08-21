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Курорт в России в очередной раз побил рекорд по числу заражений 

Анастасия Иванова 1 час назад
Курорт в России снова побил рекорд по числу заражений
Фото: depositphotos
Многие российские жители отправились отдыхать, но коронавирус и не думает утихать. Безрадостной новостью поделился на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов.
За сутки в Крыму зафиксировано 55 новых случаев заражения. Как отметил Аксенов, 25 новых случаев заражения коронавирусом были выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 — по ранее зарегистрированным случаям заражения, еще девять — при скрининге здорового населения Крыма и последние два — среди прибывших из Украины туристов.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех соблюдать масочный режим при посещении общественных мест», — написал глава Крыма.

Он также призвал жителей «максимально ограничить контакты» и соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Бородину затравили из-за Крыма.
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