Курорт в России снова побил рекорд по числу заражений

Многие российские жители отправились отдыхать, но коронавирус и не думает утихать. Безрадостной новостью поделился на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов

За сутки в Крыму зафиксировано 55 новых случаев заражения. Как отметил Аксенов, 25 новых случаев заражения коронавирусом были выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 — по ранее зарегистрированным случаям заражения, еще девять — при скрининге здорового населения Крыма и последние два — среди прибывших из Украины туристов.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех соблюдать масочный режим при посещении общественных мест», — написал глава Крыма.

Он также призвал жителей «максимально ограничить контакты» и соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.