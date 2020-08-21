Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос среди туристов и выяснил, какие направления среди россиян станут самыми популярными этой осенью.

Больше всего билетов на самолет с вылетом в сентябре куплено в Москву, примерно 20% от общего числа отвечающих решили посетить столицу. Не менее популярными направлениями оказались Сочи и Санкт-Петербург — туда совершено 15 и 12% покупок.

В десятку наиболее востребованных россиянами осенних маршрутов вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Уфа, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.

В целом спрос на авиабилеты на сентябрь вырос практически на 20 процентов по сравнению с августом. При этом цены на перелеты ниже, чем прошлым летом.