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Россияне скупили все авиабилеты на осень по трем маршрутам 

Анастасия Иванова 47 минут назад
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос среди туристов и выяснил, какие направления среди россиян станут самыми популярными этой осенью.
Больше всего билетов на самолет с вылетом в сентябре куплено в Москву, примерно 20% от общего числа отвечающих решили посетить столицу. Не менее популярными направлениями оказались Сочи и Санкт-Петербург — туда совершено 15 и 12% покупок.
В десятку наиболее востребованных россиянами осенних маршрутов вошли Симферополь, Краснодар, Анапа, Уфа, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала.
В целом спрос на авиабилеты на сентябрь вырос практически на 20 процентов по сравнению с августом. При этом цены на перелеты ниже, чем прошлым летом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что при перелетах в Турцию ввели ограничения.
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