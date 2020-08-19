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Самые необычные гостиницы, в которых можно отдохнуть в России 

Анастасия Иванова 58 минут назад
Необычные отели России, которые вы точно не забудете
Фото: depositphotos
Далеко не каждому необходим отдых с морем, пляжем и опцией "все включено". Среди нас много и тех, кому хочется получить от отпуска чего-то необычного, хочется впечатлений. Поэтому "Рамблер" собрал подборку из трех неожиданных отелей, которые находятся в России.

Отель хоббитов

@hobbitland.ru
Отличное место для отдыха с детьми и фанатами книг Джона Толкина, который написал «Хоббита» и трилогию «Властелин колец». Собственно, поэтому дом такой маленький. Он воссоздает уклад жизни героев книги.
В доме есть печь, умывальник и все необходимое для жизни, а на территории отеля можно кататься на лодке, рыбачить, устраивать барбекю и просто наслаждаться природой.

Капсула на горе

@elbrusadventures
Необычный эко-отель LeapRus Capsule Hotel расположился на южном склоне горы Эльбрус, на высоте 3912 метров над уровнем моря. Отель состоит из нескольких блоков, напоминающих космические капсулы. В необычном месте можно остановиться в течение всего года, правда, комнат для уединения там нет (кроме уборной).
С другой стороны, когда еще вы сможете добраться до отеля на вертолете, и своими глазами увидеть ослепительную горную красоту. Аналогов такого отеля в мире нет.

Для фанатов дороги

@gnezdo_me
Каждый любитель вождения, наверное, хотя бы раз представлял, как путешествует в доме на колесах. Так называют машины, которые оборудованы спальным местом. Но если дом на колесах приобрести пока не удалось, можно отправиться в отель на колесах.
Стильный ICADOMRUS в тюменском комплексе «Гнездо» удивит вас камином на дровах, мягкими пуфами, удобной кроватью и даже кухней. Да, да, все это будет располагаться внутри автобуса. А рядом с экзотическим жилищем можно пожарить шашлыки или полежать в гамаке.
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