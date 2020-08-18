До конца лета осталось не так много, люди все активнее пытаются успеть спланировать свой отпуск. Горюют только отдыхающие из Анапы — жалуются на тину в море. "Рамблер" выяснил, в чем дело.

Туристы, которые сейчас находятся на курортах в Анапе, передают не самые приятные новости — море зацвело. В Сети уже появилось множество фото и видео зеленого "киселя".

"Анапа — просто дичь, не понимаю, как здесь еще кто-то купается. Стухло все, уже начинает вонять!", — написала в своем Instagram туристка из Москвы.

Все дело в том, что с конца июля и до середины августа в Анапе начинается морское цветение, когда густая зеленая жижа оккупирует воду, выбирается на берег и портит красивый вид.

Местные передают, что цветет море набегами. Несколько дней может быть грязно, а потом безупречно чисто. Соответственно, если вы попали в район цветения, можно просто сменить локацию или зайти поглубже — зачастую вся тина собирается на мелководье, где вода хорошо прогревается.

"Мы живем на Бугазской косе, примерно 20 минут от Анапы, здесь чистый пляж и никакой тины. Не Бали, конечно, зато вода прозрачная. Не понимаю, зачем люди купаются в водорослях", — комментирует цветение другая туристка.

Некоторые отели и муниципальные службы убирают тину с берега, тогда период еще можно переждать, но если этого не сделать — "ароматы гнили" распространятся на весь пляж. Окончательно цвести море перестает примерно с середины сентября.