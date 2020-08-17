«Есть много минусов и много плюсов, пока судить сложно. Я бы очень хотела, чтобы российские курорты развивались, просто для этого надо сильно стараться. Чтобы народ хотел вернуться и при этом не чувствовал, что его ограбили, после отдыха у себя же».

В Рунете активно обсуждают курортный сезон-2020, который загнал россиян на родные черноморские пляжи. Половина народу всем довольны и все нахваливают, но это, как правило, те, кто не ездит за рубеж и для кого «дикарем в Крым» это супер-отдых. Либо это люди больших возможностей, включая звезд, которые берут лучшее из имеющегося.

Другой половине дым отечества не был сладок и приятен. На таких «патриоты» обрушиваются с руганью: «Ну и валите в свою Турцию, сидите в золотой клетке в стиле "все включено"!» У тех и других туристов свои резоны: сегодня уже можно подвести некий итог.

«Аааааа — я такого давно не видел!»

Например, Дима Билан так впечатлился Ялтой, где давал концерт, что решил устроить себе мини-отпуск еще на несколько дней. «Это невероятное место! Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться», — поделился он в инстаграме.

А остаться артист решил, само собой, в новеньком дизайнерском бутик-отеле, где 3 ночи с завтраком в стандартном номере стоят 105 000 рублей, в номерах побольше — от 150 000 и выше.

Диму распирает от восторга: «Как же здесь здорово! Тихо, высоко, бассейн, персонал, вид на море, аааааа — я такого давно не видел! Отдыхаю душой!»

Развлечения у Билана тоже элитные, например, прогулка на частной яхте. Это, конечно, не кукуруза с теплым пивом посреди пляжных шалманов в густой толпе полуголых людей.

Anews

«Чувство, что ограбили»

Ялту выбрала в августе и ведущая «Дома 2» Ксения Бородина . Правда, ее шутливое описание отдыха на «пляжике, как в 90-е» и желание поскорее переселиться в отель «все включено», взбесило подписчиков.

Ксении пришлось отбиваться: «Кто сказал, что не нравится-то?! Ждем отель, чтобы уже остановиться в одном месте, и там все включено, как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву, это значит все развлечения для деток, для взрослых. Сиди кайфуй, вот о чем речь».

Позже Бородина объяснилась подробнее: «Есть много минусов и много плюсов, пока судить сложно. Я бы очень хотела, чтобы российские курорты развивались, просто для этого надо сильно стараться. Чтобы народ хотел вернуться и при этом не чувствовал, что его ограбили, после отдыха у себя же».

Anews

«Это геморрой с большой буквы»

Откровения Бородиной вызвали волну гнева в комментариях, но на самом деле простые люди на разных форумах пишут, по сути, о том же самом:

«В Крыму приходится платить за воздух, а не за отдых и комфорт».

«Хороший отдых доступен только богатым, а остальные вынуждены переплачивать за отсутствие хорошего отдыха».

«Нашему туризму еще расти и расти до тех цен, которые они предлагают за свои услуги».

Одна туристка развернуто пояснила разницу: «В Турции — это отдых, а у нас это геморрой, с большой буквы. Комфортным для мамы с детьми этот курорт точно не назовешь. Дорога до моря на автобусе, таскаешь сумки с полотенцами, лежаками, едой, водой, платные шезлонги и зонты (один шезлонг 300 р, зонт 800 р), платные грязные туалеты, вещи страшно оставить, ведь с собой носишь деньги, телефон, ключи, переменчивая погода и людей, как сельдей в бочке… А потом после пляжа вечером идешь с сумками и ноющими детьми и понимаешь, что надо попасть в магазин, чтобы купить воду, сок, фрукты и прочее по списку».

«Такого никто не ожидал». Главные плюсы и минусы

Если обобщить отзывы россиян о главных курортах, то получится набор плюсов и минусов, по которым каждый сможет решить, что для него приемлемо, а что нет.

Cочи

В целом неплохо оборудованные пляжи, много кафе и ресторанов на любой кошелек, есть приличные столовые со вкусной едой и демократичными ценами, сам город чистый и ухоженный. Но большой минус — грязное море и толпы отдыхающих. При этом полноценный 9-12 дневный отдых (дорога, отель, рестораны-бары, Красная Поляна, экскурсии, развлечения и т.д.) обойдется в 100 тыс. рублей на человека.

В сети пишут:

«Море в Сочи грязное, мутное, даже благоустроенные пляжи неуютные, каменные, вход в море неудобный. Почему же на главном курорте страны не могут сделать хоть один достойный пляж, завести песок или хорошую гальку, убрать острые камни со дна?»

«Количество людей — это, честно говоря, жуть еще та. Логично, что с окончанием карантина вся Россия ломанулась отдыхать на просторах Черного моря, в том числе и я, конечно. Но такого количества народа никто не ожидал. Тем более пришлось наблюдать много абсолютно наплевательского отношения не просто к окружающим людям, да даже к собственному здоровью».

«На на море было страшно ходить: все время трогали за плечи, толкали, двигали, применяли даже небольшую силу, если нужно было куда-то пройти. Очень многие люди (особенно в вечной толпе, в которой ты ежедневно гуляешь, ходишь по побережью, обедаешь в ресторанах и купаешься в море) не уважают твое личное пространство и желание быть в безопасности. Происходит толкучка, грубость и излишние физические контакты плечами, руками и так далее».

Anews

Крым

Словами репортера «Новой газеты», с которыми согласится большинство туристов: «Лучшее, что есть в Крыму, — это природа, море, горы, заповедные леса». В местном климате дышится легче, чем в сочинских влажных субтропиках. Сюда особенно любят ехать на своих машинах, чтобы увидеть красоты, от которых захватывает дух. Но задачу усложняет плохо работающий мобильный интернет.

Остальных — тех, кто не готов к «диким» путешествиям по Крыму и рассчитывает на комфортный «тюлений» отдых (за приемлемую цену) — ждет разочарование. Сервиса здесь либо нет совсем, либо за него просто стыдно.

Многие упоминают, что в некоторых популярных крымских городах и поселках нет канализации. Вот и журналистка «НГ» подтверждает: «Нечистоты беспрепятственно впадают в море, в курортный сезон на набережной часто стоит запах фекалий».

Anews

Что касается цен, то в Крыму можно уложиться в 50 тыс. на двоих за неделю — если сильно на всем экономить: без аренды машины и такси, без экскурсий, баров и развлечений.

Впрочем, сейчас россияне не ограничены только Сочи и Крымом и охотно едут в Абхазию и Турцию, которые открыли для нас границы. Как обстоят дела там?

Абхазия

Бывалые пишут, что если в советское время здесь были прекрасные курорты, отели и санатории, то в наше время осталась только красивая природа и чистое море (в сравнении с краснодарским побережьем), а больше ничего нет.

Главный плюс — мало людей на пляже. Главные минусы, судя по отзывам: грязь, много следов войны, нет медицины, дорогие завозные фрукты с Кубани, расчет только наличными, попытки обмана доверчивых туристов.

Anews

Путешественники предупреждают:

«Российский полис ОМС не действует, лучше отдельно брать медстраховку и аптечку».

«При серьезных недомоганиях будет сложно получить квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому, если у вас возникнут такие проблемы, лучше вернуться на российскую территорию».

«Местные жители живут в основном за счет туристов и готовы вытянуть из них все. Пока вы готовы платить и покупать у них товар, они будут любезны и добры. Но как только вы скажете что-то против, то и отношение меняется сразу».

Турция

Если в Крыму, Сочи и Абхазии проблемы давнишние и не связанные с коронавирусом, то впечатление от Турции россиянам подпортила именно ситуация с пандемией. Турция-2020 уже не та, пишут в отзывах.

Изменился шведский стол: стало меньше выбора, теперь персонал стоит на раздаче и образуются очереди. Половина отелей, а также многие хамамы и спа-центры просто не работают, покупка путевки равносильна коту в мешке.

Судя по жалобам в сети, типичная картина — когда вместо заказанного номера или отеля предлагают другой, нередко с требованием доплатить. Один турист рассказал, что в отеле навязывают экскурсии, предупреждая, что без отметки о покупке якобы нельзя покидать территорию и гулять по городу.