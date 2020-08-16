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«Занято с пятницы»: туристы «бронируют» место в лесу 

Kaskad.tv 5 часов назад
«Занято с пятницы»: туристы «бронируют» место в лесу
Фото: Kaskad.tv
Туристы начали «бронировать» места в лесу заранее. Об этом сообщили очевидцы, которые сфотографировали табличку и поделились фотографией в сети в субботу 15 августа 2020 года.
На фото участок в лесу огородили пищевой пленкой. Также повесили белый лист бумаги с запиской: «Занято с пятницы 14.08».
Kaskad.tv
В сети на такой предприимчивый шаг отреагировали довольно остро. Жители региона считают, что такие таблички не имеют никакого веса и их можно игнорировать.
«Может место на парковке тоже пленкой застелить и написать занято? Или на пляже? В автобусах давайте сиденья пленкой заматывать и подписывать: «мое с остановки на Куйбышева до центрального рынка с 8.00». Бредятина»;
«Час назад занял именно такое занятое место. Приехало стадо, которое занимало место с пятницы, попыталось побычить… Парняги, вы по любому читаете этот комент, крутым не казаться надо— а быть»;
«Ни в одном городе России я такого не видела. Откуда эта мода пошла и главное для чего? Раньше все приезжали и искали место, никто не ругался с друг другом и это было нормально».
Некоторые пользователи рассказали, что с такой практикой сталкиваются уже не в первый раз.
«Уже давно это практикуется, вы видно на природу вообще не выезжаете, а кто говорит, я бы сорвал, я бы занял не советую», — написал в сети пользователь Виктор Костанов.
Однако, он не так и не ответил пользователям на вопрос, почему не советует занимать такие места и что ждет туристов.
Одна из пользователей также поделилась фотографией леса, на котором пленка так и осталась намотанной на деревьях даже после отъезда туристов.
«Мечта тоже не перестает удивлять, оставили видимо на след раз», — добавила комментарий к фото автор кадра.
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