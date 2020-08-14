Пандемия коронавируса заставила россиян особое внимание уделять отечественным курортам. Особенную популярность приобрел Крым. Однако, как выяснил "Рамблер", многие отдыхающие жаловались на то, что на полуострове "крайне специфичный" отдых.

"Я человек, который копит деньги на отдых и честно работает целый год. А отдых на курорте Крыма оставляет не самые приятные впечатления. Неоправданно завышенные цены, сервис хромает на обе ноги и отдельная тема, это отношение местного населения.

У меня создалось впечатление, что все работают под девизом "Насильно вас никто не держит" и не важно, что отдыхающие обеспечивают нормальное существование на целый год", — рассказывает россиянка на одном из туристических сайтов.

Многие жалуются на странное отношение местных, которые считают, что "у туристов нет здесь прав, а только обязанность тратить деньги":

"Дозвониться до отелей получается с 10 раза, а когда дозваниваемся получаем хамские ответы на наши "глупые вопросы"

"У знакомой гостевой дом в Крыму. То, как она ведет свой бизнес и общается с клиентурой, у меня вызывает дикую боль мозга. Из за пандемии и закрытых границ у нее аншлаг, поэтому дичь она творит, умножив на 10. Недавно у себя в группе она написала, что те клиенты, которые жалуются на сервис/чистоту комнат и т.д., могут валить в Турцию, где их ИЗБАЛОВАЛИ СЕРВИСОМ! То есть, в ее понимании "сервис" и его качество — это не обязательный пункт в ее работе, а какой то заморский бизнес".

Некоторые пишут на форуме о "совковом хамстве" на полуострове:

"С таким откровенным «совковым» хамством в обслуживании в России я уже более десяти лет не встречался. Не сразу, но примерно через десять-двенадцать лет после развала СССР до тружеников «самого ненавязчивого в мире сервиса» постепенно дошло, что они фактически едят из рук тех, кому раньше они через губу бросали: «Вас много, а я одна!»"

"Здесь все отдает Советским союзом. Столовые, дороги, пляжи, а главное — люди. Современный цивилизованный диалог с клиентом в Крыму вряд ли можно услышать".

При этом немалое количество туристов остаются в восторге от природы и отдыха на полуострове и объясняют, что хамство можно встретить в любом уголке мира.

*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены