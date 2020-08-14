"Я человек, который копит деньги на отдых и честно работает целый год. А отдых на курорте Крыма оставляет не самые приятные впечатления. Неоправданно завышенные цены, сервис хромает на обе ноги и отдельная тема, это отношение местного населения.
У меня создалось впечатление, что все работают под девизом "Насильно вас никто не держит" и не важно, что отдыхающие обеспечивают нормальное существование на целый год", — рассказывает россиянка на одном из туристических сайтов.
"Дозвониться до отелей получается с 10 раза, а когда дозваниваемся получаем хамские ответы на наши "глупые вопросы"
"У знакомой гостевой дом в Крыму. То, как она ведет свой бизнес и общается с клиентурой, у меня вызывает дикую боль мозга. Из за пандемии и закрытых границ у нее аншлаг, поэтому дичь она творит, умножив на 10. Недавно у себя в группе она написала, что те клиенты, которые жалуются на сервис/чистоту комнат и т.д., могут валить в Турцию, где их ИЗБАЛОВАЛИ СЕРВИСОМ! То есть, в ее понимании "сервис" и его качество — это не обязательный пункт в ее работе, а какой то заморский бизнес".
"С таким откровенным «совковым» хамством в обслуживании в России я уже более десяти лет не встречался. Не сразу, но примерно через десять-двенадцать лет после развала СССР до тружеников «самого ненавязчивого в мире сервиса» постепенно дошло, что они фактически едят из рук тех, кому раньше они через губу бросали: «Вас много, а я одна!»"
"Здесь все отдает Советским союзом. Столовые, дороги, пляжи, а главное — люди. Современный цивилизованный диалог с клиентом в Крыму вряд ли можно услышать".