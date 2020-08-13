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Где находятся крымские Мальдивы 

Анастасия Иванова 1 час назад
Пандемия убедила всех окончательно: чтобы побывать в красивых местах, увидеть что-то новое и насладиться отдыхом, необязательно ехать за границу. Крым, не смотря на обилие туристов в этом сезоне, — хорошее тому подтверждение. Кажется, здесь есть все, что необходимо для идеального отпуска: горы, море и даже свои Мальдивы. "Рамблер" рассказывает про место на полуострове, которое напоминает популярный заграничный курорт.
Белый песок, прозрачная вода с бирюзовым оттенком и никакой гальки, — такое может быть не только на картинке в интернете. В Крыму Мальдивами называют Бакальскую Косу. Она находится на северо-западе полуострова.
Из-за своей отдаленности пляжи Бакальской Косы не очень популярны у туристов и даже местных. Все потому, что добраться до туда можно только на машине. Даже в пик летнего сезона отдыхающие не ходят по головам друг друга и не дерутся за место у воды, что вполне может произойти где-нибудь в Алуште или в Евпатории. Протяженность косы позволяет всем разойтись по пляжу и соблюдать социальное дистанцирование.
@andreykrivtsov
Рядом с Бакальской Косой есть еще одно необычное место — маленький необитаемый остров. Он находится примерно в километре от крайней точки косы. Доплыть до острова можно на моторной лодке. Правда, арендовать ее вряд ли получится. Основная надежда — отдыхающие, приехавшие со своим водным транспортом. Как рассказал путешественник Руслан Семенюк, остров населен тысячами чаек.
@ru.visions
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Отдых в России , Видео , Google
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