Где находятся крымские Мальдивы 

Пандемия убедила всех окончательно: чтобы побывать в красивых местах, увидеть что-то новое и насладиться отдыхом, необязательно ехать за границу. Крым, не смотря на обилие туристов в этом сезоне, — хорошее тому подтверждение. Кажется, здесь есть все, что необходимо для идеального отпуска: горы, море и даже свои Мальдивы. "Рамблер" рассказывает про место на полуострове, которое напоминает популярный заграничный курорт.

Белый песок, прозрачная вода с бирюзовым оттенком и никакой гальки, — такое может быть не только на картинке в интернете. В Крыму Мальдивами называют Бакальскую Косу. Она находится на северо-западе полуострова.

Из-за своей отдаленности пляжи Бакальской Косы не очень популярны у туристов и даже местных. Все потому, что добраться до туда можно только на машине. Даже в пик летнего сезона отдыхающие не ходят по головам друг друга и не дерутся за место у воды, что вполне может произойти где-нибудь в Алуште или в Евпатории. Протяженность косы позволяет всем разойтись по пляжу и соблюдать социальное дистанцирование.

@andreykrivtsov

Рядом с Бакальской Косой есть еще одно необычное место — маленький необитаемый остров. Он находится примерно в километре от крайней точки косы. Доплыть до острова можно на моторной лодке. Правда, арендовать ее вряд ли получится. Основная надежда — отдыхающие, приехавшие со своим водным транспортом. Как рассказал путешественник Руслан Семенюк, остров населен тысячами чаек.