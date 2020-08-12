«Два дня на пляже чихала в локоть»: ковид в Крыму

Социальные сети полны рассказов, что вернувшись из Крыма, люди обращались в больницу и у них диагностировали covid-19.

Выясняется — все понимают, что могут что-то подцепить у моря. И понимают, что рискуют этим «чтотом» наградить родственников (и не только). И понимают, что ковид не триппер и презерватив даже самый лучший не спасет. Все всё понимают, поэтому, наверное, и людей полны пляжи.

И оказывается — почувствовав недомогание, народ не торопится идти к врачу.

«У меня билет на обратно через два дня. А меня в обсерватор закроют на две недели. Ха-ха! Лучше уж я дома полечусь»,

— вот так, как эта написала, многие думают.

И она еще два дня старалась на пляже чихать в локоть, температуру сбивала медикаментами и алкоголем и улетела-таки домой и там уже попала куда надо. Но блин сколько она этих ковидиков из себя начихала вокруг! Из-за нее (и таких как она) и пляж, и набережные, и аэропорт, и самолет — всё это зоны риска.

Но если бы все туристы обращались в Крыму в больницы, не хватило бы ни мест в обсерваторах, ни цифр в статистике заболеваний. И тут уж не знаешь, что хуже.