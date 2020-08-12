Российская туристка «бюджетно» отдохнула на курортах Краснодарского края при пандемии коронавируса. Своими впечатлениями от поездки Арина Руно поделилась с изданием «Кострома-Today».

Так, в первую очередь ей удалось сэкономить на перелете: авиабилеты в Сочи Руно купила за месяц до путешествия, заплатив 14 тысяч рублей за двоих — позднее, по ее словам, цена выросла на пять тысяч рублей. В то же время отдыхающая забронировала размещение в отеле в Адлере, расположенном в 15 минутах ходьбы от моря, — четырехкомнатный номер с балконом и удобствами обошелся в 1700 рублей за сутки.

При этом перемещаться по городу собеседница издания предпочитала на такси.

«Цены нормальные, машины комфортные, отзываются на вызов быстро»,

— рассказала она.

Туристка также поделилась информацией о стоимости питания: обед в местной столовой из второго (овощной гарнир, мясное блюдо и салат) и компота стоил около 550 рублей на двоих, а ужин в ресторане — 2000 рублей в среднем на двоих.

Кроме того, заметила Руно, во время отдыха на пляже могут возникнуть следующие траты: аренда лежака (400 рублей в день), качелей с навесом (800 рублей в день) или шатра с деревянным настилом и подушками (1500 рублей в день). В случае необходимости неподалеку от побережья продаются различные пляжные аксессуары — в среднем от 700 до 1400 рублей.

Вдобавок путешественница воспользовалась услугами экскурсоводов — в частности, джип-тур по горным рекам стоил 1600 рублей с человека, катание на лошадях в горной местности — 1400 рублей, поездка в Абхазию — 1700, на 33 водопада — 1800, подъем на три уровня высоты в Красной поляне — 2200 рублей.

«Всплеска патриотизма от русского юга у нас не случилось: местные (…), потерявшие из-за пандемии почти два месяца с начала сезона, всеми силами стремятся наверстать упущенную выгоду и дерут втридорога буквально за все», — подытожила автор материала. Она подсчитала, что за время отпуска потратила 85 тысяч рублей на двоих, и добавила, что «наверное, можно было бы провести дни у моря и поскромнее».

6 августа стало известно о том, что Сочи вошел в число пяти самых популярных курортов среди российских туристов в августе. Не меньшим спросом также пользуются Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта. При этом востребованным направлением, не связанным с морем и пляжным отдыхом, оказался Санкт-Петербург.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.