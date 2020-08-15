Как таксисты разводят туристов на юге 

Туристы всегда были легкой наживой для недобросовестных таксистов. Приезжая в отпуск, путешественники расслабляются и теряют бдительность, из-за чего за одну лишь поездку от аэропорта до отеля им приходится платить крупную сумму.

О самых частых мошеннических схемах таксистов расскажет "Рамблер".

Длинный маршрут

Как только вы сядете в машину, таксист постарается завести с вами разговор, чтобы выяснить, — насколько хорошо вы ориентируетесь на местности. Узнав, что вы прибыли в город впервые, он без зазрения совести выберет самый длинный маршрут для того, чтобы доставить вас в пункт назначения. А, как известно, чем больше километров, — тем выше сумма, которую придется заплатить.

Путаница с тарифом

Вы с друзьями на курорте решили отправиться из точки А в точку Б. Цена за такси, которую предлагает водитель, вас приятно удивляет, и вы тут же садитесь в машину. Но по приезде в пункт назначения выясняется, что указанную сумму необходимо заплатить за каждого пассажира.

Сломанный счетчик

Встретившись с таксистом, вы узнаете, что у него сломан счетчик. Он называет свою цену за поездку, вы соглашаетесь на нее и успешно прибываете в гостевой дом. Но лишь спустя несколько часов, пообщавшись с персоналом или другими туристами, узнаете, что водитель взял с вас за проезд двойной тариф. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, поинтересуйтесь в аэропорту на стойке информации, сколько в среднем стоит проезд до вашего отеля.