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На русских пляжах появился «чудо-лекарь» в плавках 

Диана Товсепова 5 часов назад
На российских курортах практически ежедневно происходят ситуации, которые затем громко обсуждаются в Сети. То слишком откровенное поведение туристов, то требования "заплатить за тень", то практически обнаженные отдыхающие на центральных улицах городов.
Однако, как выяснил "Рамблер", сейчас в Сети обсуждают "чудо-лекаря" появившегося на пляжах краснодарского края.

"Ноги женщинам раздвигает и позвоночник булыжником ровняет — наш чудо-лекарь…", — подписали видео очевидцы.

На кадрах видно, что некий мужчина в плавках крайне смело обращается с женскими телами. Эти действия многие посчитали похожими на мануальную терапию, но другие решили, что подобные "занятия" не должны проходить на глазах у всех.
Соцсети
Конечно, у россиян возникли вопросы и к безопасности методов загадочного "лекаря":

"Шейные позвонки вот так вот? А где его — мужика этого, потом искать?"

"Ужас какой! Люди вы прежде думайте, что вам и кто вас будет долбать!"

"Как можно доверять такие вещи неизвестным "лекарям"?! Да еще и делать это в таких местах"

"Мануальщик с булыжниками? Вы в своем уме?" — пишут россияне.

Соцсети
Кто-то решил такие телодвижения не слишком пристойными:

"Ужас! Мы так с мужем делаем…"

" Надеюсь, она хоть смогла дойти до дома…".

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