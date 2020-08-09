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На что жалуются отдыхающие в России отпускники 

WomanHit.ru 9 часов назад
На что жалуются отдыхающие в России отпускники
Фото: WomanHit.ru
Некоторые отечественные курорты оказались не готовы к наплыву такого количество людей.
На дворе начало августа, но уже можно подвести некоторые итоги летнего сезона. Из-за известных всем событий отдыхать отпускникам пришлось либо на родных шести сотках, либо на не менее родных (но некоторыми уже подзабытых) российских курортах. На что же жалуются отпускники, которые побывали этим летом на родных просторах?
Основные претензии: теснота, очереди и хамство. Многие многие курорты оказались не готовы к наплыву такого количества отдыхающих, отсюда и проблемы. Также многие отметили отсутствие социальной дистанции и пренебрежение масками. Как уверяют многие курортники, в некоторых российских прибрежных городах люди как будто и не слышали о пандемии. Поэтому даже в магазинах никто не надевает маски, а в очереди вообще нет ни о какой дистанции в полтора метра.
Еще отпускники, привыкшие к турецким отелям по системе «все включено», пока не могут смириться с тем, что на шведском столе теперь запрещено брать еду самостоятельно, а нужно дождаться официанта, который положит в тарелку то, что у него просят. Поскольку к такой ситуации не привыкли и сами официанты, на обедах-ужинах в отелях наблюдаются опять же очереди. К слову, в любимой многими Турции ситуация со шведским столом такая же: еда теперь спрятана за стеклом, и еду помогает накладывать официант.
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