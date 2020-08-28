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Что известно о смертельных водоворотах в Азовском море 

Мира Маркина 6 часов назад
Что известно о смертельных воронках в Азовском море
Фото: depositphotos.com
Пандемия коронавируса привела к тому, что летом 2020 года россиянам пришлось отказаться от зарубежных курортов в пользу российских. Многие выбрали отдых на Азовском море. Вот только так ли он безопасен, как кажется на первый взгляд? Выяснял "Рамблер".
Воронки, образующиеся в Азовском море, — не редкость. Но это лишь полбеды. Гораздо страшнее то, что нередко из-за этих воронок гибнут люди.
Так, известен случай, когда в 20 метрах от берега на глубине один метр начал тонуть мальчик. Двое мужчин тут же принялись спасать его, и им удалось это сделать. Но лишь ценой собственных жизней, — водоворот забрал их с собой в морскую пучину.
Такие течения возникают из-за сейсмической активности. Плиты, наезжая друг на друга, создают в море реки, которые хаотично разбегаются, сталкиваются между собой и образуют воронки.
Эти воронки настолько сильные, что они уносят с собой не только отдельных людей, но и целые судна. Как рассказывают рыбаки, из-за морских течений порой бывает трудно управлять лодкой, — ее может сносить, крутить и бросать из стороны в сторону.
А однажды Азовское море и вовсе поглотило два экипажа, унеся жизни 10 человек. Оба судна не вернулись из плавания. Когда их обнаружили, на борту оставалось лишь два ребенка. Они рассказали, что проснулись и не обнаружили взрослых.
Позже их тела нашли. Согласно основной версии, люди пытались стащить корабли с мели, но были унесены течением.
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