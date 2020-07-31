Ежегодно на побережье Черного моря отдыхают миллионы туристов. В 2020 году из-за закрытых границ оно стало особенно популярным. Однако ученые называют его одним из самых опасных водоемов в мире. "Рамблер" рассказывает, почему.

Опасные газы

Черное море особенно тем, что состоит из нескольких слоев. Самый нижний начинается с глубины 200 метров. В этом слое могут выживать только бактерии, так как вода там представляет собой токсичную среду с сероводородом. Некоторые источники утверждают, что этого газа в Черном море, по разным подсчетам, около трех миллиардов тонн. Он содержится и в других водоемах, но не в таком большом количестве.

Помимо сероводорода в глубинах черного моря есть метан. Сам по себе он не токсичен, но при высокой концентрации может вызывать неприятные симптомы у людей и животных.

Крымское землетрясение

Сероводород и метан редко поднимаются наружу из воды. Однако, подобные случаи уже были зафиксированы. Например, в 1927 году случилось Крымское землетрясение. Очевидцы, жившие на берегу моря, отмечали сильный запах сероводорода. Кроме того, над морем видели пожары. Так, ученые предположили, что после землетрясения газы поднялись наружу, а молния над морем стала причиной возгорания.

Взорвется ли Черное море?

Экологи уверены, что сероводород появился в Черном море из-за гниения органических остатков. Притом, высокая концентрация остается благодаря тому, что вода в море циркулирует плохо. Ученые работают над решением этой экологической проблемы, но пока не пришли к единому мнению. Тем временем, некоторые эксперты опасаются за жизнь прибрежных районов. Дело в том, что из-за катаклизмов и погодных условий в Черном море могут происходить взрывы. Такое может случится, если метан и сероводород попадут наружу, а потом найдется источник огня, например, молния. Вероятность совпадения этих событий крайне мала, поэтому еще есть время на решение проблемы сероводорода в Черном море.