Лучшие пляжи Подмосковья

Даже если у вас не будет этим летом отпуска, и вы не поедете на Черное море или в Турцию, это не значит, что придется отказаться от пляжного отдыха. На следующей неделе в Москве установится солнечная погода: можно сесть в машину и отправиться на один день к ближайшему водоему. "Рамблер" рассказывает о лучших пляжах Подмосковья.

Можайское водохранилище

@ekaterinaorschanskaya

Можайское водохранилище находится примерно в 100 километрах от Москвы. На его берегу находится "Ильинский пляж". На его территории есть все для хорошего отдыха: шезлонги, зонты от солнца, места для переодевания, туалеты и душевые. А те, кому хочется не просто купаться и загорать, могут покататься на лодках, катамаранах и гидроциклах. Кроме того, на пляже можно арендовать палатку и мангал.

Сенежское озеро

@mintea_k

Сенежское озеро красиво в любое время года. Лето — отличный повод доехать до туда и искупаться. На озере прозрачная вода и два песчаных пляжа. А еще там есть виндсерфинг станция, прокат лодок, зона с лежаками у бассейна, кафе и набережная. Сенежское озеро находится неподалеку от Солнечногорска и считается самым большим в Подмосковье.

Пироговское водохранилище

@a. e.turchaninova

Пироговское водохранилище — достаточно популярное место для отдыха. Водоем расположен близко к Москве и хорошо оборудован для купания. Самые популярные пляжи Пирогово — бухта Радости и Тихая бухта. Помимо них, на водохранилище есть большой выбор различных активностей. Например, можно покататься на парусной яхте или обучиться вейксерфингу.