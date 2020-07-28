Россиянка Алена Бардовская, живущая в Крыму, рассказала о ценах на курорте. Она опубликовала видео об отдыхе на полуострове на своем YouTube-канале.

По словам россиянки, все отели по хорошим ценам отдыхающие забронировали заранее. А частники из-за наплыва туристов подняли цены в 1,5-2 раза.

«Отели цены не поднимали. Поднимают частники. Они реально спекулируют», — поделилась Алена Бардовская.

Она рассказала, что были случаи, когда туристы заранее бронировали жилье у частника, а он в последний момент отказывался размещать их, чтобы предложить кому-нибудь апартаменты по более высокой цене.

«В Крыму в этом году очень много людей с палатками… Почему-то все поехали в популярные места. "Крым — это Ялта, Алушта, Евпатория. Все, едем". А Крым — это очень много городов-курортов», — рассказала россиянка.

Сейчас проживание может обойтись семье из трех человек, как минимум, в 40 тысяч рублей за неделю отдыха в не самых лучших условиях. При этом многие россияне, поехавшие в Крым, жалуются на плохой сервис:

«Приезжаем. Называется «Номер Люкс». Но, думаю, он люксом был в 2000-х годах. Все разваливается»,

«Такое чувство, что тебя хотят обобрать подчистую, чтобы без штанов вернулся»,

«Такую помойку за такие деньги»,

«Крымчане живут еще в 90-х»,