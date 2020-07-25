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Личный опыт: «Нюхайте чужие подмышки, туристы, и „привет“ коронавирус» 

Стелла Шмель 13 часов назад
«Нюхайте чужие подмышки, туристы»
Фото: globallookpress.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы и истории от наших читателей. Обсудить предлагаем в комментариях.
Добрый день. Если можно, опубликуйте информацию для туристов и налоговых органов. Жутко обидно за потраченные деньги на нашем Черном море. Сейчас меня обманули на пляже. Да, я допустила ошибку и не спросила цену "Латте". Налили два "Латте" почти без пенки в бумажные стаканчики маленькие, дали коробку с сахаром кусковым. Пальцами мне пришлось выковыривать кусочки сахара для кофе (ни антисептика, ни перчаток, ни щипцов для сахара), да ладно. Удивил чек — 500 рублей! Без указания того, за что отданы деньги! Я спрашиваю: "покажите прайс! Меню? Откуда цена? Из головы?"
Так мне сказали, что прайса нет. Прошу телефон хозяина кафе, чтобы он назвал цену. Не дали. Прошу фискальный чек. Продавец сказал, что не знает, что это такое. Я говорю, то, что в налоговой показывают, фискальный чек с qr-кодом. Ответил, что налогов не платит.
Личный архив автора
Сюда бы налоговую с проверками и не только сюда. Пляжи переполнены, лежак с матрасом 400 рублей один, качели 200 рублей за час, лежаки лежат плотно друг к другу (нюхайте чужие подмышки, туристы, и "привет" коронавирус).
Рамблер
В магазинах вода стоит часто без ценников, на кассе узнала, что бутылочка воды 300 миллилитров стоит 45 рублей! На рынке лично в черный пакетик выбирала абрикосы и отдала продавцу взвесить. Очевидно за прилавком поменяли фрукты, так как дома обнаружила зеленые абрикосы и два фрукта были гнилыми.
Если можно опубликуйте это. Мне очень обидно, очень жалко денег, везде настоящие жулики, бога не боятся.
Видео дня. Острова, на которых никто не хочет отдыхать
Комментарии 48
Отдых в России , Федеральная налоговая служба
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