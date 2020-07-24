9 красивых мест Питера, которые нужно увидеть

Ежегодно в культурную столицу приезжают тысячи людей со всего мира. Она пронизана духом истории, поэзии и джаза. Немного напоминает Париж, немного Амстердам, немного Будапешт. Но несомненно — единственная в своем роде и заслуживает особого внимания.

В списке — 9 завораживающе красивых мест, которые обязательно стоит увидеть своими глазами.

1. Соборная мечеть

Место, которое поражает масштабами, даже если вы не относитесь ни к одной из конфессий. Долгое время мечеть считалась самой большой в России, высота строения — 39 метров, а высота минаретов — 48 метров. Ее закладка была сделана в 1910 году, а окончание внутренних отделочных работ — в 1920. Далее судьба была непростой, как и у многих религиозных учреждений в годы советской власти. И тем прекраснее тот факт, что в наши дни любой желающий может посетить этот оазис красоты.

Кронверкский пр., 7 2. Исаакиевский собор

Славная традиция — приехать в Санкт-Петербург и поприветствовать Исаакий, могущественный и несокрушимый. Строительство собора пришлось на правление трех российских государей, нынешний Исаакий — уже четвертый. По изысканности и роскоши внутреннего убранства с ним не может сравниться ни один памятник. В отделке используются разные виды мрамора — тивдийский розовый, сиенский желтый и красный французский, а еще яшма, лазурит и малахит. Обязательно нужно увидеть витраж, на котором изображено Вознесение Христа, коллекцию живописи и масштабную роспись «Богоматерь во славе» на куполе, а еще — подняться на колоннаду и увидеть город с высоты.

Исаакиевская пл., 4 Головокружительный вид на Исаакиевский собор открывается гостям пятизвездочного отеля SO/ St. Petersburg. Вы можете наслаждаться роскошной панорамой прямо из окна своего номера или завтракая на балконе. В SO/ St. Petersburg представлено 137 номеров и люксов, каждый из которых является произведением искусства и спроектирован дизайнером Антонио Читтерио . Идеальным местом для романтической фотосессии на фоне Исаакия станет летняя терраса HI-SO, известная также своими вечеринками с участием мировых диджеев. А после долгого дня прогулок по Санкт-Петербургу так приятно будет отдохнуть в СПА Urban Wellness Zone — расслабиться в массажном кабинете, нырнуть в лазурный бассейн и побаловать себя уходовыми процедурами с использованием профессиональных итальянских средств для лица и тела [comfort zone].

Вознесенский пр., 6 3. Музей уличного искусства / Музей стрит-арта

Официально история музея берет начало с 2012 года, однако корни растут глубже — с постулатов Декрета №1 1918 года. Слова Маяковского и Бурлюка гласят: «Пусть улицы будут праздником искусства для всех». Они и послужили вдохновением для основателей музея. На закрытой территории действует постоянная экспозиция, которая содержит около 50 работ уличных художников. На открытой площадке проводятся музыкальные фестивали, летние выставки и различные творческие мероприятия.

Шоссе Революции, 84 АБё 4. Порт «Севкабель»

Новое пространство, которое моментально завоевало любовь жителей и гостей города. Внутри дизайн выполнен в морском стиле, а снаружи — отличная летняя площадка с видом на Финский залив. На территории порта регулярно проходят различные выставки, концерты и ярмарки.

Кожевенная линия, 40 5. «Новая Голландия»

Созданный для нужд Адмиралтейства, остров «Новая Голландия» использовался морскими ведомствами и был закрытой для публики территорией. Торжественное открытие произошло в 2016 году, после нескольких лет реконструкции. Теперь это центр притяжения молодежи и творческих личностей, любимое место для семейных прогулок и захватывающих фотосессий на фоне памятника индустриальной архитектуры. На территории расположено множество ресторанов и кафе, галерей и креативных площадок, а зимой действует каток под питерским небом.

Набережная Адмиралтейского канала

6. Сад дружбы

Это место Санкт-Петербургу подарил его город-побратим Шанхай на 300-летие. Профессиональные ландшафтные архитекторы специально приезжали из Китая, чтобы разбить здесь атмосферный китайский сад с яблонями и небольшими соснами. Пика популярности сад достигает в мае, когда сотни людей приходят посмотреть на нежное цветение сакуры. В остальное время это довольно уединенное место, где можно спокойно отдохнуть и даже помедитировать.

Литейный проспект, 15-17 7. Набережная Зимней канавки

Недалеко от Зимнего дворца протекает небольшой, но аккуратный и атмосферный канал. Он соединяет Неву и Мойку, храня в своих берегах трагичную историю бедной Лизы, которая прыгнула с моста с портретом любимого в руках. Это по-настоящему романтичное место каждое утро украшают первые лучи солнца, робко пробиваясь сквозь арку и предвещая начало нового чудесного дня.

Наб. Зимней канавки

8. Мозаичный дворик

Петербург известен своими дворами: чтобы узнать город, нужно без стеснений заглядывать в каждый, но лучше знать конкретные адреса. В одном из таких секретных мест находится целый музей под открытым небом, созданный учениками Малой Академии искусств. Мозаикой здесь выложено буквально все — стены домов, скульптуры сказочных персонажей и древних богов, скамейки и даже дорожки.

Наб. Фонтанки, 2 9. Петропавловская крепость и ее музеи

Одно из самых знаковых и старейших мест в городе. Закладка крепости состоялась в 1703 году — в день основания Санкт-Петербурга. На ее территории расположены музеи, храмы и пляж, а главное — каждый ее сантиметр пропитан тайнами истории. Ежедневно в 12:00 с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости производится выстрел сигнальной пушки.

А какое любимое место в Санкт-Петербурге у вас?