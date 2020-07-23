«Нищеброды выбрались на юг»

Пока россияне, избалованные заграничными курортами, с недовольством открывают для себя Сочи и Крым, сами местные жители ругают «понаехавших». Вал отпускников в этом коронавирусном сезоне их раздражает и пугает. «Чему радоваться? Пробкам, очередям, росту цен?», «Понаехали вирусами делиться. И снова карантин нас ждет», — возмущаются в соцсетях.

«Мы из красной зоны! Сейчас вас заражу!»

«Противостояние "местные — отдыхающие" здесь было всегда. Но этим летом усилилось, так как местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут (или уже привезли) в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу»,

— пишет жительница Хосты (район Большого Сочи) Татьяна Кольцова , чей рассказ опубликован на региональных порталах, например, на ростовском 161.ru.

«Посмотрите, какие толпы едут к нам из неблагополучных регионов. Это ведь все эпидемиологическая угроза, но люди не думают о том, что их ждет, если они не будут соблюдать правила»,

— пожаловался «Кавказскому узлу» сотрудник скорой помощи в Сочи.

«Туристы соблюдают правила только тогда, когда хочется поскандалить, добиться своих целей»,

— поделилась наблюдениями собеседница «Газеты.Ru».

Она вспоминает: «Случилась у меня такая ситуация: ложится рядом со мной семейство какое-то. Одна из женщин начинает демонстративно покашливать, потом заявляет мне: "Вы не держите дистанцию". Очевидно же, что не я лежаки расставляю по пляжу. Но она, несмотря на мои аргументы, стала мне угрожать: "Мы из красной зоны! Сейчас вас заражу!"».

Толпа курортников на заселение в гостиницу в Сочи. chs_sochi / InstagramА некоторые, наоборот, начинают воевать с теми, кто соблюдает правила. «На нас, например, вызвали береговую полицию. Повод милейший — мы "заняли половину пляжа", хотя на деле всего лишь отгородились тапками от соседей. Скандал, крики, претензии», — рассказала другая собеседница пляжную историю из Севастополя.

«А вообще отдыхают как в последний раз, пьяных компаний больше, чем обычно, это точно»,

— заключила она.

Эпидемия в рост: Сочи лидирует

Жители курортов не зря опасаются, что к ним «понавезут заразу». В Краснодарском крае действительно начала расти заболеваемость, так что местные власти снова вернули еженедельные заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. Последние дни вообще бьют рекорды июля по приросту инфицированных, сообщает «Новая Кубань». За минувшие сутки (22 июля) в регионе выявили 85 новых больных, причем лидером прироста стал именно Сочи. Курорт впервые обогнал столицу края Краснодар.

Anews

Коэффициент распространения инфекции (т.е. сколько человек в среднем заражает один больной до его изоляции) на Кубани составляет 1,14, а в Крыму и Севастополе — 1,28 и 1,56 соответственно. При благополучной обстановке этот коэффициент должен быть меньше единицы, а такие показатели — это уже желтая зона, рискующая перейти в красную, если не будут соблюдаться ограничения.

По этому коэффициенту наши главные курорты сейчас входят в топ-10 антирейтинга: Севастополь вообще на втором месте, Крым на шестом, Кубань на восьмом. Для сравнения — Москва сейчас на 15-м.

В реальности людей просто невозможно заставить соблюдать осторожность и личную гигиену, говорят сотрудники пляжей, отельеры и все работающие с курортниками. Так считают и местные власти, ведь проконтролировать такое количество приехавших на отдых людей невозможно.

«Нищеброды выбрались на юг»

Пренебрежение курортников к местным эпидемическим нормам усилило и традиционные обиды.

Жители возмущены, что приезжие устраивают в море общественный туалет: «Куча тюленей, где купаются там и писают», «Представляете сколько нас**т в море», и превращают пляжи в помойку: «Сумки с собой тащат. Поели, попили, скинули весь мусор, развернулись и ушли».

В Анапе, например, с центрального пляжа каждый день вывозят 7 тонн мусора, который отдыхающие не доносят до урн. Особая ненависть — к курильщикам, которые тушат окурки между камушков и так оставляют.

Anews

Да и в целом их стыдят за свинское поведение: «Нищеброды выбрались на юг. Обрывают, воруют, ломают, портят, вые**ваются. Каждый сезон. Прут даже бумагу и ершики из туалетов».

Один из комментаторов на Пикабу поделился теорией, почему так происходит на наших курортах.

«Принято ругать черноморское побережье за жлобство и нечистоплотность местного турбизнеса. Но прикиньте, сколько эмм… непритязательной публики съезжается на этот клочок берега со всей страны потратить свои деньги на отдых в том понимании, которое у этой публики есть»,

— пишет он.

Эту непритязательную публику, которая часто отличается свинским поведением, все устраивает, она возвращается снова и снова, рассуждает пикабушник. А вот люди с с претензией на приличия, однажды оказавшись в окружении «шумных свиней», больше не хотят повторять такой опыт. Так что доля «приличных» с каждым сезоном закономерно уменьшается, а доля «свиней» растет.