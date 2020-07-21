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«Лучше бы границы открыли»: уральцы недовольны отдыхом дома 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ростуризм предложил необычную инициативу: доплачивать туристам за отдых, проведенный в России. Для получения субсидии отдыхающему необходимо иметь карту «Мир», провести на отдыхе не менее 5 дней и потратить больше 25 тысяч рублей. Правда, жителям Урала такая помощь оказалась не по нраву. «Рамблер» выяснил, в чем дело.
Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, считает, что необходимо четко прописать условия компенсации, так как пока в предложении много «серых зон».
«Людям необходимо знать какой пакет документов и куда предоставить. К тому же важно уточнить вопросы сезонности. Сейчас российские направления не нужно стимулировать, а через 3 месяца Крым, Сочи и Анапа как раз будут нуждаться в туристах».
Директор по туризму Екатерина Аввакумова утверждает, что российские базы и так захлебнулись туристами.
«Идея в том, чтобы больше людей отдыхали на наших курортах, но курорты захлебнулись в туристах. Лучше бы границы открывали! Сейчас даже на август и сентябрь трудно подтвердить размещения, практически все продано».
Генеральный директор агентства «Рич Трэвел» Анастасия Пшеничная уверена, что многие жители не будут отдыхать в России даже за компенсацию.
«Люди не верят что у нас есть отели уровня Турции. Они будут ждать, когда границы откроют».
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Отдых в России , Видео , Екатерина Аввакумова , Михаил Мальцев , Ростуризм
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