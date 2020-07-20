«Россия: Туризм-2020»: направления внутри страны

Министерства экономического развития РФ. Туристическая отрасль, сильнее других пострадавшая из-за кризиса, выходит на новый этап в развитии. О мерах поддержки государства, запуске чартерных рейсов на Алтай и Байкал, а также о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм на курортах рассказали спикеры форума «Россия: Туризм-2020», организованного Корпорацией «Синергия» при поддержке Федерального агентства по туризму

Для внутреннего туризма открылись новые возможности. Из-за закрытия границ туристы стали отдавать предпочтение отдыху внутри страны. Туроператоры используют повышенный спрос и предлагают принципиально новые турпакеты. Впервые запущены чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Республики Алтай и Хакасию, перелеты в Республику Бурятия с дальнейшим трансфером туристов на Байкал, а также в города-курорты на Балтийском море: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный.

— Мы наблюдаем принципиально новые подходы к отдыху в России. С традиционными поездками на юг России впервые соперничают живописнейшие места на Алтае, Байкале, Волге и в Калининграде, — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Разрабатываются маршруты, куда прежде можно было добраться лишь на вертолете или водном транспорте. Первостепенная задача — сделать эти места доступными как можно большему количеству людей.

Чартерное сообщение с Сибирью и Дальним Востоком

Стоимость туров в Сибирь и на Дальний Восток этим летом будет стоить от 42-х тысяч рублей на двоих.

Турагентство ANEX Tour впервые отправляет авиалайнеры с туристами в Республику Хакасия. Цены на тур начинаются от 42 430 рублей за 7 ночей. Туроператор PEGAS Touristik организовал чартерное сообщение с Республикой Алтай. По данным системы бронирования туроператора, стоимость отдыха с перелетом сейчас начинается от 46 862 рублей на двоих.

При поддержке Ростуризма впервые организована чартерная перевозка на Байкал со стороны Бурятии (прилет в Улан-Удэ). Пакетные туры от 50 188 рублей за 9 ночей на двоих предлагает туроператор TUI Россия. При этом туристам предлагается как отдых в отелях на побережье озера Байкал, так и насыщенные экскурсионные туры по Бурятии.

Ближе к туристам стало и Балтийское море. Туроператор «Библио-Глобус» организует чартерное сообщение до Калининграда. Стоимость пакетного тура с авиаперелетом в этот регион стартует от 67 тыс. рублей на двоих с проживанием в санатории уровня 4*.

Потенциал внутреннего туризма

Представители туристической отрасли уверены, что путешествия по России найдут отклик у отдыхающих. Согласно данным Ассоциации Туроператоров России, 80% туристов готовы провести отпуск внутри страны. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе , заметив, что всех туристов можно условно поделить на три категории.

— Первая группа людей — и это около 40% — те, кто готовы ехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности, вторая группа людей — следующие 40% –настроены на поездки, но лишь в те места, где соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Еще 20%, согласно опросу, проведут отпуск дома ввиду психологического дискомфорта от нахождения в массовых местах или отсутствия средств, — поделилась Ломидзе.

Глава АТОР видит большой потенциал в развитии внутреннего туризма. Количество туристов, отдыхающих в России, уже много лет существенно превышает число тех, кто отправляется за рубеж. Благодаря мерам поддержки государства и интегрированию новых маршрутов, эта цифра увеличится еще в разы.

— Согласно агрегированным данным регионов РФ, в 2019 году Краснодарский край посетили 17 млн туристов, Крым — 7,4 млн туристов, а регион Кавказских Минеральных вод — 609 тыс. туристов, — рассказала г-жа Ломидзе. — Совокупно только в этих трех южных регионах России отдохнули 25 млн человек, в то время как совокупный выездной турпоток по 20-ти наиболее популярным зарубежным туристическим направлениям составил 20,6 млн человек (как самостоятельных туристов, так и клиентов туроператоров).

Увеличению туристического потока будет способствовать и продление летнего сезона. Эстафету от теплых пляжей Краснодарского края примут курорты Приморья.

— В этом году мы прорабатываем с туроператором PEGAS Touristik вопрос о постановке чартеров на Дальний Восток, сделав туры более доступными по цене, — сообщила в рамках форума «Россия: Туризм-2020» глава Ростуризма Зарина Догузова. — Ведь если в сентябре уже не всегда есть возможность купаться на курортах Краснодарского края, то в Приморье море только прогревается к первому месяцу осени.

О соблюдении санитарно-эпидемиологических норм

Отдельным пунктом, волнующим как путешественников, так и организаторов отдыха, является соблюдение на курортах санитарно-эпидемиологических норм. И тут важную роль играют меры государственной поддержки.

Программа, разработанная Минэкономразвития РФ, предполагает предоставление СОНКО (социально-ориентированным некоммерческим организациям) и малому и среднему бизнесу безвозмездных субсидий на профилактические и дезинфекционные мероприятия. Замеры температуры посетителям и персоналу, обеспечение социального дистанцирования и раздача средств защиты и антисептиков предполагают дополнительные расходы со стороны компаний. Поэтому подобного рода поддержка со стороны государства оказалась крайне востребованной. За два дня с момента запуска программы было подано уже более 95 тыс. заявлений от предпринимателей. Заявления бизнесмены могут подать на сайте ФНС до 15-го августа включительно, зайдя для подачи через портал мойбизнес.рф.

О перспективах

Спикеры форума «Россия: Туризм-2020» сошлись во мнении, что главная задача, стоящая перед туротраслью — обеспечить спрос на внутренний туризм на долгосрочной основе, а не только в период закрытых границ.

— Для этого необходимо максимально быстро развивать инфраструктуру и информировать россиян о всех возможных туристических направлениях. В том числе этому способствует и масштабный форум «Россия: Туризм-2020», который призван как популяризировать туризм в России, так и объединить представителей туриндустрии. Мероприятие прошло на пяти сценах, на каждой из которых российские путешественники, блогеры, журналисты, телеведущие, руководители курортов и туристических проектов представили свои регионы и направления, рассказали о предложениях и поделились личным мнением о своих путешествиях, — отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Форум посмотрели более 10-ти тысяч зрителей. Запись форума будет доступна на постоянной основе на образовательной платформе Synergy.Online.