«Цены нереальные»: астраханцы против туристов

Закрытые границы заставили большинство россиян скорректировать планы на отпуск. Кто-то отправился по главным туристическим направлениям: Алтай, Сочи, Крым. А кто-то решил не выезжать из своего региона. «Рамблер» выяснил, с какими проблемами столкнулись местные жители.

Оказалось, что желание заработать на туристах коснулось не только приезжих, но и тех, кто всегда жил неподалеку от живописных мест. Так уже который день не утихают недовольства астраханцев насчет выросших цен на отдых в собственном регионе.

«Собрались с семьей в наш Астраханский заповедник. Иииии — х**н. Билеты нам обойдутся в 9600 рублей. Спасибо. За эти деньги лучше прыгнуть в машину и доехать на пару дней в Кисловодск».

На форумах можно найти информацию о повышении цен на продукты и такси. Все это либо результат пандемии, либо выросший спрос, связанный с притоком туристов. Но есть и те, кто спокойно относится к такому скачку цен, ведь сейчас все в городе рассчитано на столичных туристов.

«В Астрахани теперь можно встретить только московские номера».

К сожалению, для массового потребителя Астрахань может предложить лишь охоту и рыбалку, которые доступны круглогодично. Летом как раз время ловить судака, щуку и сома. В остальном, район все еще остается не развит в туристическом плане.