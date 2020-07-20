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Местные жители недовольны ценами на отдых в Астрахани 

Анастасия Иванова 5 часов назад
«Цены нереальные»: астраханцы против туристов
Фото: depositphotos
Закрытые границы заставили большинство россиян скорректировать планы на отпуск. Кто-то отправился по главным туристическим направлениям: Алтай, Сочи, Крым. А кто-то решил не выезжать из своего региона. «Рамблер» выяснил, с какими проблемами столкнулись местные жители.
Оказалось, что желание заработать на туристах коснулось не только приезжих, но и тех, кто всегда жил неподалеку от живописных мест. Так уже который день не утихают недовольства астраханцев насчет выросших цен на отдых в собственном регионе.
«Собрались с семьей в наш Астраханский заповедник. Иииии — х**н. Билеты нам обойдутся в 9600 рублей. Спасибо. За эти деньги лучше прыгнуть в машину и доехать на пару дней в Кисловодск».
На форумах можно найти информацию о повышении цен на продукты и такси. Все это либо результат пандемии, либо выросший спрос, связанный с притоком туристов. Но есть и те, кто спокойно относится к такому скачку цен, ведь сейчас все в городе рассчитано на столичных туристов.
«В Астрахани теперь можно встретить только московские номера».
К сожалению, для массового потребителя Астрахань может предложить лишь охоту и рыбалку, которые доступны круглогодично. Летом как раз время ловить судака, щуку и сома. В остальном, район все еще остается не развит в туристическом плане.
«Наша природа нам не принадлежит. Для нас только истории о том, как в Астрахани хорошо, а для москвичей — все».
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