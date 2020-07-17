Почему Саки скоро станут популярным курортом

Самое примечательное в городе Саки — это лечебные грязи, которые широко известны своими целебными свойствами. Стоит ли планировать отдых в этом городе или нет — расскажет «Рамблер».

Город находится на берегу соленого Сакского озера, которое и стало его главной достопримечательностью. Любимое занятие постояльцев — это спуститься к берегу соленого озера и заняться лечебными процедурами. Говорят, что грязь из Сак помогает при болезнях кожи и опорно-двигательного аппарата, а купание в целебной воде хорошо снимает усталость. Так что если вечные пробки и стрессы сводят вас с ума, то, возможно, именно в Саках вы сможете найти истинное спокойствие.

Любителям вечеринок и активного туризма в Саках будет скучновато, но для семей с детьми и представителей старшего возраста в самый раз. В городе есть Свято-Ильинский храм, Музей краеведения и истории грязелечения, а также большой курортный парк.

Мнения насчет города расходятся. Одни отдыхающие радуются тишине и чистым отельчикам, другие наоборот:

«Город меня сразу разочаровал — грязь везде, какая-то неряшливость бросилась на глаза. На любителя».

Но кажется совсем скоро город Саки заиграет новыми красками. Не так давно городу выделили огромные деньги на строительные работы. На одну только набережную планируют потратить более 700 млн руб. Уже сейчас местные отмечают, что Саки сильно изменился в лучшую сторону.

«Саки мне запомнился как маленький городок с красивой центральной улицей, повсеместными санаториями и кафешками разного уровня. Море в этом районе гораздо чище, чем в других городах».

По плану работы должны завершиться в сентябре 2021 года.