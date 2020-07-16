Как я в пандемию ехала в плацкарте 

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Семейные обстоятельства вынудили меня сесть в поезд в пандемию. Купе для ночи в пути — хоть и безопаснее, но дорого.

Поэтому я решила рискнуть и поехать в плацкарте, взяв с собой вместо вещей сумку масок, антисептиков и антибактериальных салфеток.

Поезд "Москва-Адлер". До моей станции 9 часов. Теперь, покупая билеты, можно увидеть, куда едут твои попутчики. Мои, почти все, — в Адлер. Многие сели в поезд с чемоданами, шляпами и детьми. Вероятно, едут на море. Кстати, почти все билеты были раскуплены.

Ни при входе на вокзал, ни в вагон поезда, никого не интересует наличие маски. Кажется, коронавирус в Москве, действительно, не существует. На вход в вагон толпа людей, уже забывших про социальную дистанцию.

Соцсети

Средства индивидуальной защиты были у одной проводницы. Если у кого из пассажиров и была маска, то только на подбородке. Температуру тоже никто не измерял. Интересно, сколько же потенциально зараженных россиян могут встретиться на пляжах Адлера?

Знакомые рассказали мне, что в поезде из Ростова-на-Дону дежурил медик, который периодически измерял у пассажиров температуру и интересовался их самочувствием. Но в поезде из Москвы, где новых случаев гораздо больше, чем в Ростове, такого контроля не было. Люди, как и в "доковидные" времена, толкались в проходе с вещами и ели "Доширак". Единственный плюс в этой поездке — работающая вентиляция.

Переспав ночь на верхней полке, обратно решила добираться на самолете. При входе в аэропорт Воронежа всех просили надеть маски. Во время полета пассажирам раздали по одной антибактериальной салфетке, а, вот, за дистанцией и масками никто не следил.