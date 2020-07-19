В Крыму есть несколько соленых розовых озер. Яркий малиновый цвет они приобрели из-за водорослей Dunaliella salina, которые вырабатывают много бета-каротина, и одноклеточных микроорганизмов — архей. Однако водоемы славятся не только своей красотой, но и целебными свойствами. "Рамблер" рассказывает, где они находятся и чем полезны для здоровья.

Сасык-Сиваш

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Озеро Сасык-Сиваш расположено между курортами Евпатория и Саки. Оно большое (75 квадратных километров), но очень мелкое. Его средняя глубина — пол метра, а максимальная — 1,2 метра. Ярче всего озеро летом — в июле-августе.

С древних времен на озере добывают знаменитую крымскую соль, богатую кальцием, магнием, цинком, йодом, калием и другими микроэлементами.

Купание в Сасык-Сиваше очень полезно для здоровья. Грязи озера отнесены к категории лечебных, а вдыхание паров хлористого йода является хорошей профилактикой вирусных заболеваний.

Кояшское озеро

@ruslangaleev

Еще одно розовое озеро в Крыму — Кояшское. Оно находится на южном побережье Керченского полуострова — между Керчью и Феодосией. Глубина озера достигает максимум одного метра. От Черного моря оно отделено узким перешейком. Помимо водорослей, цвет озеру придают рачки артемия.

Кояшское озеро тоже считается лечебным. Оно является самым соленым в Крыму, из-за чего его сравнивают с Мертвым морем.

Чокрак

@derumka

Чокракское озеро не так популярно у туристов, как Кояшское или Сасык, но не менее красивое. Водоем расположен на севере Керченского полуострова. Рядом с ним — Азовское море. Путешественники рассказывают, что с земли озеро кажется слегка розовым, но вид с высоты впечатляет.

"Слегка розовый оттенок воды заставил меня поднять дрон и офигеть от его цвета с высоты. На контрасте с Азовским море это вообще смотрится феерически", — пишут в Сети.

Чокрак — самое минерализованное озеро на полуострове. На его дне с помощью соли, сероводородных источников и грязевых вулканов образуется целебная грязь. Она используется при лечении заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом, гинекологией, урологией и нервной системой.