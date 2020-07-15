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«Сочи до турецких отелей как до неба»: туристы сравнили гостиницы в РФ с зарубежными 

Диана Товсепова 3 часа назад
Российское черноморское побережье в этом году особенно популярно — у туристов нет возможности отправиться на привычные заграничные курорты. Так, потоки россиян со всей страны устремились на Кубань и в Крым, и теперь сравнивают отдых на родине с привычным "ол инклюзив" в Турции.
Так, одна из туристок рассказала в Сети, что прилетела в Сочи ночью и попыталась заселиться в отель, который входил в ее пакетный тур:
"И почему-то мне очень хотелось верить, что меня заселят раньше. Это вполне возможно, когда есть свободные номера…
Загруженность отеля, действительно, была не велика. Но меня не заселили в номер, напомнив, что check-in — 14 часов. ".
Девушка отметила, что обычно зарубежные гостиницы в таких просьбах не отказывают.
"На что я возразила, что в подобных ситуациях практически везде идут навстречу гостям и заселяют раньше времени.
"Это где "везде", — спросила меня девушка на ресепшен.
Поскольку по нашей стране я езжу очень мало, то я ей так и ответила, что так обычно бывает за границей.
В Турции меня, например, не только заселяли раньше времени, если были свободные номера, но и на завтрак отправляли, несмотря на то, что завтрак в первый день тоже не положен.
В ответ на свои доводы я получила рекомендацию ехать отдыхать за границу…", — рассказала туристка.
Причем женщина отметила, что хоть в раннем заселении ей отказали, но больше не дерзили, и в остальном она оказалась довольна отдыхом.
Другие пользователи в Сети поддержали недовольство туристки отказом в раннем заселении:
"Сочи до турецких отелей как до неба… Я летаю не часто, а в течении 9 лет по 2 раза в год в Турцию и заселяют по факту прибытия туриста в отель и ни разу никто не предложил ждать определенного времени"
"Приветливого персонала в России ждать не приходится"
"Был в Турции 89 раз и в 100% случаях заселяли сразу по приезду в отель"
"В Бархатные Сезоны мы тоже прилетели в 6 утра) Предложили раннее заселение за 1600 или ждать до 14.00 Я поспала на диванчике) В 12.00 увидела, что других людей заселяют, спросила про свой номер — сразу выдали ключи)"
"До отеля еще не доехала, но они уже отменяют заявленные бесплатные услуги. Сервис по русски…".
При этом многие пользователи Сети все же вступились за российский курорт, отметив, что отель не обязан заселять туристов в неоплаченное время:
"Правила же не нарушили сотрудники отеля…А как везде делать в их обязанности уже не входит…"
" А то наши считают что им должны и обязаны. Есть строгое время заезда и выезда и селят раньше, если номера убраны, подготовлены к следующему заезду, и то это по доброте душевной, а не по правилам…"
" Не понимаю наших людей, если у меня заезд (оплачено) 3 числа, то почему меня должны заселить раньше, в недоплаченное мною время. В таких случаях доплачивают за ранний заезд или поздний выезд. Это норма. Норма, что вам могут отказать, номеров может не быть. Вы же сами свой отпуск планируете, решите проблему заранее".
Рамблер
*Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Отдых в России , Видео
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