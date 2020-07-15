Названы главные недостатки российских курортов 

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Онлайн-сервис Tvil.ru провел опрос среди россиян, и выяснил, какие недостатки отечественных курортов раздражают туристов больше всего.

48,5% респондентов пожаловались на завышенные цены на продукты, питание и другие услуги. 21,6% опрошенных заявили, что не довольны уровнем сервиса в отелях.

8,2% россиян возмущает нахальное поведение местных владельцев жилья, а 6,7 отдыхающих негодуют из-за того, что не все соблюдают социальную дистанцию.

Меньше всего туристов расстраивает качество пляжей и общепита (2,2%), а также некачественная уборка номеров (1,5%).