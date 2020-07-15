Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы главные недостатки российских курортов 

Мира Маркина 8 часов назад
Названы главные недостатки российских курортов
Фото: depositphotos.com
Онлайн-сервис Tvil.ru провел опрос среди россиян, и выяснил, какие недостатки отечественных курортов раздражают туристов больше всего.
48,5% респондентов пожаловались на завышенные цены на продукты, питание и другие услуги. 21,6% опрошенных заявили, что не довольны уровнем сервиса в отелях.
8,2% россиян возмущает нахальное поведение местных владельцев жилья, а 6,7 отдыхающих негодуют из-за того, что не все соблюдают социальную дистанцию.
Меньше всего туристов расстраивает качество пляжей и общепита (2,2%), а также некачественная уборка номеров (1,5%).
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван главный недостаток отдыха в Сочи.
Видео дня. Самые безопасные страны для отдыха в 2020 году
Отдых в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
«Тошнит от вас»: в Сочи требуют штрафы за купальники
«Тошнит от вас»: в Сочи требуют штрафы за купальники
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
08:19
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
00:41
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
Новости путешествий
Первая страна, в которую выпустят русских туристов
01:34
Первая страна, в которую выпустят русских туристов
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение