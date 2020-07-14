В Крыму с 15 июля отменят карантин для иностранцев

Обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в Крым
из-за границы будет отменен с 15 июля. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
"Пункт 2 указа признать утратившим силу", - говорится в поправках к документу.
Обязательный 14-дневный карантин в обсерваторах для приезжающих из других регионов России был отменен в Крыму с 15 июня. При этом продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах.
За последние сутки в Крыму зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции, два из них завезены из-за рубежа. Всего за время пандемии в республике зарегистрировали 889 заразившихся, 55 из них завозные из-за границы. Выздоровели за весь период 657 человек, умерли 12 пациентов.