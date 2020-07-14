В Крыму с 15 июля отменят карантин для иностранцев

Обязательный 14-дневный карантин в обсерваторах для приезжающих из других регионов России был отменен в Крыму с 15 июня. При этом продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах.