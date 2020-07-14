Заполненные туристами со всей России курорты Краснодарского края теперь стали объектом особенного внимания. Кажется, так много людей, как на черноморском побережье РФ сейчас нет нигде. При этом, как выяснил "Рамблер", между местными жителями городов-курортов и дорвавшимися до моря отдыхающими, все чаще возникают недопонимания.

Одна из главных претензий к туристам — прогулки по городу без одежды. В Сети публикуют фото отдыхающих в кафе и на центральных улицах города в одних лишь купальных костюмах.

Соцсети

Жители считают, что то, что в городе жарко еще не говорит о том, что надо ходить полураздетыми:

"Если город находится рядом с морем и сюда приезжают на отдых, еще ни о чем не говорит.

Люди должны вести себя точно так же, как и в других городах где нет моря…

В первую очередь это воспитанности ноль…И неуважение к самому себе…"

"Если вы приехали отдыхать к морю, не повод вести себя подобающе. Мы же не ходим полураздетые в центре Москвы, например…"

"Вы знаете, что такое воспитанность и уважение к городу и его жителям? Всех сочинцев и вообще людей живущих на курортах такие особи бесят, неужели нельзя ходить по городу, который тебе дает отдых, не полуголым, а в одежде…", — обращаются жители в Сети.

Соцсети

Местные настолько возмущены обилием голых ягодиц вокруг них, что просят ввести штрафы за прогулки или хотя бы запретить обслуживать таких туристов в магазинах и кафе.

"Я считаю, что единственный способ с такими бороться — не обслуживать…"

"Пора штрафовать. Культуру пляжных городов никто не отменял. А прежде свою, внутреннюю. Уважение должно быть ко всем…"

"Мы не Майами! Тошнит от вас! Перестаньте таких обслуживать"

"Дома ходите, хоть чем там трясите, еще в кафе где-нибудь не хватало перед собой чью-то дряблую задницу на уровне своего стола видеть. Штрафы надо вводить и накладывать массово как за отсутствие масок в своё время…"

"Конечно же штраф. Чтобы любой сотрудник полиции мог выписать штраф за хождение по городу в таком виде. ", — призывают жители в Сети.

При этом есть и те, кто считает, что на курорте такое вполне позволительно, тем более, что люди заплатили за свой отдых и не обязаны думать о чьих-то правилах:

"Да, отвалите вы уже от людей в купальниках! Собственники моря, пляжей, улиц и самого города!"

"Пол Юрмалы, Таиланд, Калифорния и куча мировых курортов так ходит где и как им захочется…"

"Да пофиг вообще, пусть хоть голыми ходят! Они нам деньги везут! Люди платят не малые деньги чтоб здесь отдохнуть!"