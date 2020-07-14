Эксперт: наши здравницы ни в чем не уступают зарубежным

Российский санаторно-курортный комплекс будет востребован россиянами после пандемии коронавируса, многие из них смогут заново открыть для себя отечественные здравницы, которые сегодня по качеству сервиса не уступают зарубежным, такое мнение высказал ТАСС руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации, экс-министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий

"В этом году многие россияне смогут заново открыть для себя отечественные курорты, а кто-то и вовсе посетит их впервые. И есть надежда, что, встретившись с тем сервисом, который сегодня предлагают наши учреждения, они останутся довольны и в дальнейшем уже не будут испытывать нужды отправляться на отдых в зарубежные страны. Сегодня правительство РФ большое внимание уделяет развитию внутреннего туризма, и с каждым годом растет понимание того, что санаторно-курортный комплекс — та сфера, которая может вывести страну на новый уровень", — сказал Стрельбицкий.

По его словам, после пандемии коронавируса при участии Национальной курортной ассоциации были разработаны методические рекомендации по использованию программ реабилитации и оздоровления тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, а также для медработников, участвовавших в борьбе с COVID-19.

"Конечно, мы говорим и о тех людях, которые прошли самоизоляцию. Для многих это стало серьезным испытанием, они столкнулись с определенными психологическими расстройствами, которые необходимо корректировать. И, безусловно, это те люди, которые не переболели коронавирусной инфекцией, но нуждаются в укреплении иммунитета. Такие методические рекомендации вышли, и, я думаю, что с их применением у нас появятся новые подходы к процессам и процедурам, которые раньше применялись в санаторно-курортном комплексе", — добавил собеседник агентства.

Курортный сезон в российских здравницах в этом году начался с задержкой из-за пандемии. Один из основных курортных регионов страны — Краснодарский край — начал прием туристов со всей страны 21 июня. По данным региональных властей, средняя загрузка средств размещения в регионе уже превышает 50%, пик турпотока прогнозируют на июль-август.

Крымские курорты, которые начали принимать туристов из других регионов 1 июля, по данным министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, за первые десять дней приняли около 400 тыс. человек, власти рассчитывают, что в июле полуостров посетят около 1,5 млн отдыхающих.