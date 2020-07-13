Начиная с июля, тысячи туристов прибывают в Краснодарский край всеми имеющимися видами транспорта. Большинство, конечно, самолетами: регуляркой и чартерами туроператоров.

Все «пятерки» на побережье забронированы и выкуплены на несколько недель вперед. Собственно, ничего удивительного в том, что в июле-августе мест в элитных объектах размещения не хватает — это традиционная картина последних лет.

Да, это очень дорого, порой, неоправданно дорого.

Но, во-первых, таких отелей, построенных к Зимним играм 2014 года, немного — дефицит возникает вполне естественный.

Во-вторых, бизнесменам, артистам, чиновникам и тем, кто себя к ним причисляет, закрыли пути на зарубежные средиземноморские курорты. Перспектив ждать пока не очень много, лето в самом разгаре, вот и берут они свои семьи, жен, детей, родителей, и вперед, к солнцу, кипарисам, свежему оздоравливающему воздуху. Ну а так как сервиса им хочется привычного, стабильного, качественного — а кому не хочется? — то и выбирают «Хайяты», «Пульманы», «Редиссоны» и «Свиссотели». Артисты, которые раньше в Сочи только работали, теперь и отдыхают там же.

Ну, кстати, 10 дней в «Бархатных сезонах» 3* с завтраками обошлись нашим друзьям во столько же, сколько тур в Турцию, в Анталию, в отель 4* с питанием «все включено» на майские праздники. Во всяком случае туроператоры предлагают именно такой расклад по альтернативам за несостоявшиеся зарубежные туры по причине коронавируса.

Вот вам и ответ на еще один вопрос: кто сейчас отдыхает в Сочи, и почему нет свободных номеров в отелях, даже если бронировать их напрямую.

В условиях отсутствия зарубежного продукта туроператоры «пошли» в Россию, даже те, кто никогда с отечественным турпродуктом не работали. Только вот продавать турпакеты новым туристам пока толком не удается. Ведь позади тысячи тех, кто еще в феврале, то есть, до кризиса, купил по акциям «раннего бронирования» отдых в Турции и Греции, на Кипре и в Тунисе. С ними надо что-то делать, вот туроператоры и предлагают им альтернативу — обмен на российские курорты. Чтобы туристы не начали требовать денег за отмененные туры немедленно.

Что же касается соблюдения санитарных мер, а власти требуют многого: от ношения масок повсеместно до соблюдения дистанции даже между родственниками, никто ничего не соблюдает.

Практически в течение всего дня нескончаемый поток отдыхающих движется плотными рядами в сторону моря. Навстречу ему ровно такой же — к своим отелям и апартаментам. Кто отдыхал, тот представляет себе эту цветную, чтобы не заблудиться, дорожку от «Сочи Парка». На самом пляже — все, как на старых советских фотографиях и кинофильмах.

На галечном покрытии вообще без дистанций и расстояний разбросаны полотенца, коврики, вещи. Люди лежат, сидят и стоят буквально в полуметре друг от друга. И все, конечно, без масок.

Вывод: режим «повышенной готовности», действующий в Краснодарском крае, практически никто не соблюдает. Но, в отличие от предыдущих месяцев, за этим никто особо и не следит.

По оценке отельеров, число отдыхающих в Сочи вполне соответствует цифрам прошлого года, то есть, к середине июля приехало чуть меньше миллиона человек.

Сегодня, 13 июля, в Сочи и окрестностях обещают +26°C. Велика вероятность дождя с грозами. Видимо из-за этого местные синоптики объявили штормовое предупреждение.