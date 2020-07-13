Где по легенде источник молодости в России 

В Крыму у подножия горы Ай-Петри есть источник Хаста-баш, который, по словам местных жителей, обладает волшебной силой. Поговаривают, что если напиться из него воды, то можно обрести молодость.

По легенде, давным-давно жили в тех краях 90-летний старик и 80-летняя старуха. Их дети разбрелись по миру, оставив пожилых людей доживать свой век в их ветхой лачуге.

Однажды дед решил отправиться в горы за сухими ветвями и продать их на рынке. Взял он топорик и отправился в путь. Дорога старику давалась тяжело, он постоянно останавливался, чтобы передохнуть. Набрав дров, пожилой мужчина отправился обратно домой.

Палящее солнце осложняло путь деда, и он внезапно, к своему счастью, обнаружил перед собой исток реки Хаста-баш. Сбросив охапку ветвей, он припал к источнику. А, вдоволь напившись, старик неожиданно уснул.

Проснулся дед, уже когда солнце село и отправился домой. И не заметил он, что идти ему стало намного легче.

В это время старуха начала беспокоиться за мужа и пошла его искать. По дороге она наткнулась на молодого человека, которым, как оказалось и являлся ее муж. Вот только выглядел он как юный парень. Рассказав жене, что с ним приключилось, дед понял, что вода из источника вернула ему молодость.

Услышав это, его жена тоже поспешила к Хасте-баш в надежде вернуть свою красоту и молодость. Но старуха слишком сильно желала распрощаться со старостью, поэтому выпила слишком много водицы волшебной, и превратилась в младенца.