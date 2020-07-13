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Почему я поехала отдыхать в Калужскую область и не пожалела 

Анастасия Иванова 13 июля 2020
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Пока сограждане осваивают внутренний туризм в Сочи, я решила с морем повременить — все еще опасаюсь большого скопления людей. Но провести выходные в близлежащих к Москве городах, показалось мне хорошей идеей. Поэтому мы собрались с друзьями и отправились в Калужскую область, город Таруса, которому приятно удивились чуть позже.

Есть на что посмотреть

личный архив
Обычно люди делятся на два типа — любители памятников архитектуры и фанаты природы. Для любителей культуры на территории города находятся памятники Цветаевой, Ахмадуллиной и другим известным личностям, можно прокатиться на катере к дому пианиста Святослава Рихтера или к усадьбе художника В. Д. Поленова, зайти в несколько церквей и музеев. Заранее лучше снять наличные деньги, потому что картой можно расплачиваться не везде.
Для любителей природы — живописный вид, опять же, лодочки всех мастей, рыбалка, песчаные пляжи (вот там, правда, много людей). Все-таки самая главная достопримечательность города — это река Ока, огромная и красивая. Можно также остановиться на ночь с палаткой или заселиться в гостиницу, гулять по горам и лесам — отличная нагрузка для тех, кто устал сидеть в офисе.

Насладиться тишиной

личный архив
У города есть режим: к десяти часам звуки слышны только из местных ресторанов и палаток на пляже. Но так как пляж большой, никто не мешает друг другу. Уютная и маленькая Таруса светится навесными гирляндами и настраивает на отдых. После жизни в крупных городах, где гул машин слышен 24 часа в сутки, посидеть в тишине и полюбоваться на звезды — незаменимая вещь.

Вкусно поесть

В целом, питание в городе напоминает обычное меню среднего кафе: много картошки, шашлыки и морсы. При желании, можно приготовить пикник и самому, по всей реке доносятся запахи гриля.
Для тех, кому готовить не хочется, на самом въезде в город расположена пиццерия, которая не зря пользуется спросом (количество людей станет верным указателем). Люди заказывают сразу несколько штук, а потом идут на пляж. Огромное полотно тонкого сырного теста, и весь день свободен от мыслей о еде. Для любителей свежих овощей в центре города располагается рынок.
Комментарии
Отдых в России , Видео , Святослав Рихтер
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