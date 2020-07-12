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Как дешево организовать путешествие по России 

Анастасия Иванова 12 июля 2020
Как дешево организовать путешествие по России
Фото: depositphotos.com
Некоторые люди ошибочно полагают, что путешествие — дорогое удовольствие. Но это не так. «Рамблер» расскажет, как можно дешево путешествовать по России.

Покупайте билеты заранее

Если вы решили отправится в поездку на поезде или самолете, то постарайтесь взять билеты как можно раньше. Как правило, чем ближе дата отправления, тем выше их стоимость.

Путешествуйте автостопом

Поездки автостопом являются самым бюджетным видом передвижения. Дешевле только пешком. Если вам страшно отправляться в первую поездку в одиночку, вы можете вступить в сообщества автостоперов, которых полно в социальных сетях, и скооперироваться с более опытным путешественником.

Не бойтесь непогоды

Не стоит планировать свою поезду исходя из погодных условий. Если вы не рассчитывали на дождь, который неожиданно начался, просто возьмите с собой дождевик и оденьтесь потеплее. Возможно, именно благодаря осадкам ваше путешествие станет еще более незабываемым.

Бесплатный ночлег

В интернете существует множество платформ, где регистрируются жильцы, готовые бесплатно принять у себя путешественников, предоставив им крышу над головой. Не стоит бояться и накручивать себя заранее, ведь чаще всего это просто хорошие люди, открытые к новым знакомствам.

Откажитесь от ресторанов и кафе

Полноценный обед в дорогом заведении выйдет в копеечку. Но на питании можно сэкономить. Конечно, хотя бы раз в день организму необходим полноценный прием пищи — горячее и компот. Но в остальное время вы можете покупать фрукты, свежий хлеб и недорогую готовую еду в супермаркетах.
На первый взгляд такое путешествие может показаться плохой затеей. Но стоит посмотреть на это под другим углом — это новый опыт, яркие впечатления и неожиданные знакомства. Поехать в Египет по путевке может каждый, а отправиться автостопом по России решатся далеко не все.
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