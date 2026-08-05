«Домой без паспорта»: юристы и МВД назвали пошаговый алгоритм для туристов, оставшихся без документов за границей

Потеря или кража загранпаспорта в чужой стране способна испортить любой отпуск, но, как объяснила менеджер отдела визовой поддержки компании Mellennium Group Анастасия Насибуллина, в такой ситуации важно действовать по чёткому алгоритму, а не поддаваться панике.

Первый шаг — обращение в местную полицию. Неважно, потеряли вы паспорт или его украли: нужно получить справку об утере или полицейский протокол, подтверждающий факт обращения. Этот документ понадобится для всех дальнейших действий. Руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский в беседе с 56orb.ru советует всегда иметь с собой ксерокопии страницы загранпаспорта с фотографией и личными данными, а также российского паспорта. Хранить копии и скан паспорта лучше в электронном облаке, чтобы в любой момент можно было получить к ним доступ.

Следующий этап — обращение в ближайшее консульское учреждение или посольство России. Там оформляют не новый загранпаспорт, а временный документ — свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию. Для его получения потребуются: заявление, две фотографии 3,5×4,5 см, документ, удостоверяющий личность (при наличии) или его копия, а также полицейский протокол. Если подтверждающих личность документов нет, консульство проведёт процедуру идентификации, что может увеличить сроки.

Свидетельство на возвращение не является заменой загранпаспорта и предназначено исключительно для возвращения домой, а не для продолжения поездок. В простых случаях его оформляют за 1–3 рабочих дня, иногда и в день обращения. Срок действия документа ограничен 15 днями.

По возвращении в Россию свидетельство необходимо сдать в территориальное подразделение МВД, а затем подать заявление на новый загранпаспорт.

Эксперты советуют подготовиться заранее: перед путешествием стоит сохранить электронные копии заграничного и внутреннего паспортов и иметь их распечатанные версии отдельно от оригиналов. Если консульство находится в другом городе, добраться до него можно внутренним рейсом, предъявив справку об утрате паспорта.

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