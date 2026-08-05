Как сэкономить при поездке на концерт за рубеж

Планировать поездки на концерты за рубеж стоит заранее, поскольку покупка билетов, бронирование гостиниц и авиаперелетов в последний момент почти всегда обходятся значительно дороже. Об этом РИАМО рассказала трэвел-эксперт туристической компании «Содис» Ольга Сидорова.

Специалист предупредила, что поездку не следует планировать впритык к дате концерта. Лучше прибыть на место за несколько дней, чтобы избежать возможных проблем из-за задержек рейсов и успеть отдохнуть. Если речь идет о путешествии в страну с визовым режимом, подготовку следует начинать за несколько месяцев, так как оформление виз занимает продолжительное время, а рассмотрение со стороны консульских служб может затянуться.

Эксперт посоветовала пользоваться услугами проверенных туристических компаний, которые помогут организовать маршрут и трансферы до концертной площадки и обратно. Также не рекомендуется добираться до места проведения шоу на личном автомобиле из-за сложностей с парковкой возле залов.

«Любые билеты (концерт, отель и авиаперелет) надо бронировать заранее, чтобы получить самый выгодный тариф. Если человек прибежал в последний момент, то кроме как через перекупщиков, никак ему билеты не купить. И отель может быть дороже. Авиаперелет будет дороже наверняка», — подчеркнула Сидорова.

При этом, по ее словам, при поездке, главной целью которой является концерт, предпочтительнее выбирать варианты бронирования с возможностью отмены без существенных потерь. Несмотря на то что у гостиниц обычно действует штрафная политика при отмене незадолго до заезда, а возвратные авиабилеты стоят дороже, такие условия позволяют снизить финансовые риски.

Глава Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев до этого говорил, что турецкие отели снижают стоимость проживания из-за нехватки туристов. По его словам, в некоторых из них цены упали на 25-30%, а по отдельным датам снижение достигает 50%.

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