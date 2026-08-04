Эксперты подсказали, как сэкономить на билетах до курортов

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с «Царьградом» рассказал, как сэкономить на билетах до курортов.

Он отметил, что в начале августа билеты на самолет, в частности до Сочи, всегда самые дорогие, так как все хотят успеть отдохнуть. Поэтому эксперт посоветовал покупать авиабилеты в конце месяца. Перед 1 сентября россияне спешат вернуться домой из-за начала учебного года, пояснил представитель Альянса турагентств.

По его словам, аналогичная динамика наблюдается также с поездами и автобусами, которые ходят по курортным направлениям.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2026 года спрос россиян на туры в Китай вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.