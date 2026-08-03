Какие средства в отпуске всегда должны быть под рукой

Эксперт Нурия Дианова в беседе с 360.ru рассказала, какие средства всегда должны быть под рукой, чтобы отравление не испортило отпуск.

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Как заметила собеседница издания, в поездку всегда нужно брать с собой сорбенты, которые помогут справиться с любыми попавшими в организм токсинами. Она указала, что сегодня существует огромное количество сорбентов, и можно найти любой подходящий вариант.

По словам Диановой, это самый эффективный способ связывания между собой бактериальных масс, а также метаболитов, которые они выделяют, и последующего выведения их организма.

Спикер предупредила, что есть два пути выведения токсинов из организма, а именно через рот из желудка, либо через задний проход. Эксперт подсказала, что в первом случае поможет большое количество воды, после которой можно вызвать рвоту, а во втором, если токсины уже проникли в кишечник, лучше растолочь таблетку сорбента в порошок и съесть его — он быстрее впитает вредные вещества и выведет их из организма.