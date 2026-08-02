Сняли с рейса из-за болезни бортпроводника: как действовать в таких ситуациях

В Калининграде 20 пассажиров авиакомпании Air Cairo без предупреждения были сняты с рейса, который должен был вылететь в Шарм-эш-Шейх. При посадке им сообщили, что вылететь они не смогут из-за болезни одного из бортпроводников. Сотрудник калининградского аэропорта Храброво объяснил, что тех, кто не полетит, выбрала программа случайным образом. Что произошло и как в подобных ситуациях следует действовать пассажирам — в материале «Вечерней Москвы».

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Без информации и официальной причины

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», инцидент затронул пассажиров рейса SM 926 авиакомпании Air Cairo. Борт должен был вылететь в египетский Шарм-эш-Шейх в воскресенье в 03:00, но рейс неоднократно переносили. Затем, когда началась посадка, двадцати «случайно выбранным программой» пассажирам сообщили, что в Египет они не полетят из-за болезни одного из бортпроводников.

Сотрудник аэропорта Храброво уточнил, что в Калининграде нет офиса авиакомпании Air Cairo, а потому пассажиры, которые не попали на рейс, не смогут получить официальных документов об отказе в предоставлении мест. В билетах, утверждают пострадавшие, поставили печать и отметку о том, что места не предоставлены, но причину не указали. Также снятым с рейса пассажирам не объяснили, почему они не смогут полететь из-за болезни бортпроводника, а другие — смогут, как им действовать дальше и как в конечном итоге попасть в Египет.

Кроме того, пассажирам не сообщили время нового вылета и не предоставили питание, напитки и временное размещение в гостинице в ожидании следующего рейса, как того требуют правила. Жители Калининграда отправились домой, а иногородние остались в аэропорту. Багаж двух пассажиров, несмотря на то что на рейс они не попали, по ошибке улетел в Египет. Пострадавшие утверждают, что им не ответили на звонки ни туроператоры на горячих линиях, ни турагенты.

Что можно делать в подобных ситуациях

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Вечерней Москвой» обратил внимание на то, что исходной информации об инциденте недостаточно. Хотя пассажиры в публикации СМИ ссылались на турагентов и туроператоров, другие детали остаются неизвестными: были ли у них куплены путевки или отдельные авиабилеты, был ли это обычный рейс или чартер туроператоров.

«Есть общие правила, согласно которым авиакомпании должны в рамках оформленных билетов осуществлять перевозку пассажиров в разумные сроки. Если по каким-либо причинам рейс задерживается или отменяется (например, нужна замена воздушного судна или экипажа либо возникли иные вопросы безопасности, технического состояния, регламентов), то авиакомпания, если отказ в перевозке произошел по ее инициативе, должна предоставить возможность вернуть билет без штрафа, даже если он невозвратный», — рассказал эксперт.

Еще один возможный вариант взаимодействия авиакомпании и пассажира в подобной ситуации — переоформление пассажиров, которые не попали на рейс, на следующий перелет. Это то, что должен сделать перевозчик при возникновении объективных причин, из-за которых он не может выполнить на этом рейсе возложенные обязательства в полном объеме.

«Если же пассажиры были организованными туристами, то есть через турфирму или турагента оформляли туристическую услугу (перелет, отель, трансфер), то им нужно в первую очередь обратиться к компании, которая оформляла их путешествие, для получения какой-либо альтернативы в перелете или возврате денежных средств», — добавил собеседник «ВМ».

В любом случае в период ожидания, согласно авиационным правилам, пассажирам должны предоставить воду, питание, размещение в гостинице — в зависимости от того, сколько времени людям придется ждать задерживающийся или следующий рейс.

«Важно учитывать, что для любой авиакомпании безопасность всегда находится в приоритете. Бывают различные ситуации: закрытие воздушного пространства из-за плана "Ковер", техническое состояние воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия, замена экипажа или типа самолета. Но в любом случае пассажирам и туристам необходимо обращаться либо в авиакомпанию через их представителей в аэропорте, либо к туроператору, который организовывал путешествие. Это нужно для принятия дальнейшего решения по ситуации и получения альтернативных вариантов», — заключил Горин.

В некоторых случаях пассажиры не попадают на запланированный рейс, потому что авиакомпания продала больше билетов, чем было посадочных мест в самолете. Такая ситуация называется овербукингом. Что это такое и можно ли получить компенсацию за сорванный перелет — в материале «ВМ».