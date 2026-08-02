Эксперты объяснили, как оплачивать покупки в путешествиях

Наличные, виртуальная карта, которая точно работает в стране поездки, и цифровой резерв — рабочая связка для международных поездок россиян в 2026 году. Универсального способа платежей больше нет — выбор инструмента зависит от направления, рассказали «Парламентской газете» эксперты.

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Зависит от направления

Россияне могут столкнуться с трудностями при оплате картами UnionPay из-за новых санкций Евросоюза, написали накануне российские СМИ. Речи о полном запрете не идет, но банки, принимающие платежи в других странах, могут отказаться обслуживать такие карты из-за опасений вторичных ограничений.

После ухода Visa и Mastercard из России карты китайской платежной системы UnionPay стали одним из немногих доступных вариантов, если не единственным после наличных, для поездок за рубеж. Сейчас их выпускают только два российских банка, поэтому полагаться на UnionPay нельзя, считает член Комитета по стартапам Российского союза туриндустрии (РСТ) Павел Белов.

«Главное правило путешественника сегодня — не полагаться на один способ оплаты, — сказал он «Парламентской газете». — Рабочая связка: наличные как база, виртуальная карта, которая точно работает в стране поездки, и цифровой резерв. Наш опыт показывает: какой инструмент станет основным, зависит от направления».

К соседям с «Миром»

Китай стремительно набирает популярность у российских туристов, тем более что безвизовый режим въезда туда продлили до конца 2027 года. На сегодняшний день это цифровизированное направление, отметил Павел Белов. Почти все оплачивается через местные платежные приложения, к которым можно привязать работающую международную карту, а наличные юани нужны скорее как резерв.

«Рассчитывать только на карты UnionPay я бы не советовал: их работоспособность зависит от банка-эмитента и даже от конкретного терминала, поэтому проверяйте карту заранее и берите запасной вариант», — посоветовал специалист.

Юго-Восточная Азия, наоборот, — территория наличных. За пределами туристических зон карты принимают далеко не везде. В местные обменники лучше сдавать заранее купленные доллары — так и курс будет выгоднее, и думать лишний раз, что рубли не возьмут, не придется.

Курорт номер один для России, Турция, — это гибрид. На курортах спокойно относятся к долларам и евро, а повседневные траты удобнее делать в лирах, выменивая их опять же либо на американскую, либо на европейскую валюту.

Египет — максимально наличное направление. Доллары мелкими купюрами там решают почти все. В странах СНГ у российских туристов вариантов больше всего, но правила меняются от страны к стране. Сверяться нужно незадолго до вылета. Карты «Мир» почти повсеместно принимают в Белоруссии.

Три способа для самых продвинутых

Некоторые российские банки позволяют оплачивать покупки за границей через QR-код в приложении. Механика такова: сканируете код на кассе — деньги спишутся в рублях с конвертацией в местную валюту.

Этот способ работает в ряде стран, таких как Турция, Вьетнам, Египет, Индия и некоторые страны СНГ. Но не все точки поддерживают такую оплату, и иногда требуется дополнительное приложение или привязка карты.

Карта иностранного банка часто — самый удобный вариант для поездок. Такие карты работают почти везде, где принимают Visa или Mastercard. Оформить счет можно лично в другой стране, например, в Казахстане, Армении или Киргизии, либо дистанционно через посредников.

При таком способе нужно учесть три момента. Не все зарубежные банки открывают счета нерезидентам. При использовании такой карты у резидента РФ возникает обязанность уведомить налоговую о наличии счета за рубежом. И, наконец, услуги посредника могут быть весьма дорогими.

Криптовалюта — пока скорее экзотика, но некоторые магазины и сервисы ее принимают. Можно оформить криптокарту, баланс которой пополнить стейблкоинами вроде USDT. При оплате сумма конвертируется в местную валюту. Могут возникнуть проблемы с курсом, а в некоторых странах, как в том же Китае, крипта запрещена, предупредили эксперты.

Чек-лист номер пять

Специально для «Парламентской газеты» Павел Белов сформулировал пять советов для тех, кто отправляется за границу.

Минимум два-три независимых способа оплаты. Даже если у вас есть проверенная карта, которая отлично работала в прошлой поездке, в этот раз она может не сработать. «Независимые» способы — это не две карты одного банка, а принципиально разные инструменты.

Проверьте каждую карту заранее, а не в аэропорту прилета. За несколько дней до вылета совершите любую мелкую операцию в интернете с привязкой к географии поездки.

Разделяйте деньги — заведите под поездку отдельную карту. Специально для путешествия оформите виртуальную карту и положите на нее ровно ту сумму, которую планируете потратить, плюс небольшой запас. Это правило финансовой гигиены.

Наличные — мелкими купюрами и не в одном кармане. Обменивайте часть денег на купюры мелкого и среднего номинала и обязательно раскладывайте наличные по разным местам. Если кошелек украдут или вы его потеряете, у вас останется резерв на такси, еду и связь.

Сохраните контакты поддержки вашего банка и платежных сервисов. Когда за границей блокируется карта или зависает перевод, счет может идти на минуты. Поэтому еще дома запишите номера горячих линий ваших банков, мессенджеры техподдержки и адреса рабочих чатов. Сохраните их в заметках телефона офлайн и на бумажке в паспорте. Если что-то пойдет не так, вы сможете быстро дозвониться через Wi-Fi в отеле, обратиться в чат поддержки или попросить кого-то из родных на родине связаться с банком от вашего имени.