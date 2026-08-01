Как подготовиться к ночному прибытию в отпуске

Для подготовки к ночному прибытию в отпуске необходимо выбрать отель с круглосуточной стойкой регистрации и предупредить о позднем заезде, подготовить наличные в местной валюте, сохранить название и адрес отеля на языке страны, собрать набор вещей для первых часов после прилета, а также заранее купить еду и воду. Об этом ТАСС рассказал руководитель пользовательских продуктов "Яндекс путешествий" Михаил Островерхий.

Он отметил, что время работы стойки регистрации следует проверить до бронирования, в тревел-сервисах можно воспользоваться фильтром "круглосуточная стойка регистрации". Также стоит заранее уточнить, каким входом пользоваться ночью.

"Даже при круглосуточной стойке главная дверь может закрываться после полуночи. Гостей иногда просят позвонить в домофон, пройти через соседний вход или зайти со двора. Сохраните фотографию фасада и входной двери. В темноте небольшую вывеску легко не заметить, а навигатор может привести к служебному входу или на противоположную сторону здания. На всякий случай лучше сохранить контакты отеля и службы поддержки сервиса бронирования, если возникнут проблемы с бронью или заселением", - пояснил Островерхий.

Эксперт рекомендовал после ночного прилета не рассчитывать только на банковскую карту или оплату телефоном, поскольку обменные пункты могут быть закрыты, а банкоматы - не принимать карту, взимать высокую комиссию или выдавать только крупные купюры. Он посоветовал заранее подготовить небольшую сумму в местной валюте, которой будет достаточно для мелких расходов, включая покупку билета у водителя, оплату багажной тележки, камеры хранения или автомата с водой.

Островерхий также обратил внимание, что записи с названием отеля на русском или английском языке может оказаться недостаточно. Он рекомендовал сохранить до вылета полный адрес и название объекта на языке страны, сделать отдельный скриншот крупным шрифтом, добавить номер телефона гостиницы и ближайший ориентир, загрузить офлайн-карту города и отметить на ней точное расположение отеля, а также сохранить инструкцию с фотографиями или схемой, если отель ее прислал.

Кроме того, эксперт посоветовал заранее сложить в ручную кладь средства гигиены, сменное белье и одежду для сна, чтобы после ночного перелета не разбирать чемодан. Он также рекомендовал заранее проверить, где можно поесть после посадки и до какого времени работают заведения в аэропорту и рядом с местом размещения. Если подходящих вариантов нет, лучше купить воду и еду в аэропорту или взять с собой продукты, не требующие хранения в холодильнике, такие как батончики, орехи, сухофрукты, крекеры или сэндвич.