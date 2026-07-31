Туристы продолжают искать способы объехать заторы на трассе М-4 «Дон»

Туристы, которые едут на юг по трассе М-4 «Дон», продолжают искать способы объехать заторы в районе Каменска-Шахтинского. Судя по сообщениям в соцсетях, многие уже предпочитают уходить на региональные дороги, а главной темой обсуждений, помимо объездов, остается ситуация с бензином.

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«Есть такое очень тяжелое место в Ростовской области – Каменск-Шахтинский. Если не хотите себя мучить, лучше переждать и ехать, когда светло. Ремонт дороги, люди стоят с пробитыми колесами. Все ползут 20–30 км/ч, фуру обогнать очень тяжело», – рассказал турист из Беларуси, который недавно ехал из Минска в Сочи.

Тем, кто столкнулся с затором, предлагают варианты объезда. Как следует из комментариев автомобилистов, самый популярный – через Новошахтинск. Водители рекомендуют уходить с М-4 в сторону Зверево и Гуково, а затем ехать к Ростову-на-Дону. Такой маршрут позволяет полностью обойти ремонтируемый участок и обычно добавляет к пути всего 35–40 км.

Встречаются и более радикальные советы.

«Есть дорога, которая объезжает все, что здесь стоит, – через станицу Тацинскую, трасса на Волгодонск. Едем без пробок, иногда без заправок. Хотя нет, вот заправка есть. Но нет бензина, только туалет (на самой М-4 обстановка с топливом, по отзывам туристов, нормальная. – Ред.)», – делится путешественница.

Однако такой маршрут сами автомобилисты называют в лучшем случае «запасным вариантом». Крюк через Тацинскую увеличивает путь примерно на 130 км и может добавить к поездке до двух часов. Поэтому использовать его имеет смысл лишь в случае полной блокировки М-4 из-за серьезного ДТП или другого ЧП.

Еще один совет от опытных водителей касается времени выезда. По их словам, ночью машин на ремонтируемом участке заметно меньше, но ехать в темноте по узкой дороге между бетонными отбойниками психологически непросто, особенно тем, кто недавно сел за руль.

Ранее мы написали, что длина затора возле Каменска-Шахтинского варьируется от 5 до 30 км, а на его преодоление можно потратить несколько часов.