Туристам объяснили, чем опасен отпуск зимой в жарких странах

Зимний отпуск в жарких странах опасен тем, что отвыкшая от солнца кожа при резкой смене климата моментально получает сильные ожоги, что значительно повышает риск развития меланомы - одного из самых агрессивных видов рака кожи. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Новосибирской области, главврач областного кожвендиспансера Виктория Онипченко.

"В Таиланде или Вьетнаме вы все видели этих мужчин, женщин или детей, которые ходят все красные, шелушатся и в пузырях. Как раз такие солнечные ожоги очень сильно повышают риск развития в том числе и меланомы", - пояснила Онипченко.

Заместитель главного врача по медицинской части Новосибирского областного онкологического диспансера Вадим Козлов уточнил, что особенно уязвимы к ожогам люди со светлыми волосами, веснушками и голубыми глазами.

Онипченко подчеркнула, что любое солнцезащитное средство (SPF) действует не более двух часов, после чего его нужно обновлять. Врач также напомнила, что до 50% излучения человек получает от отраженных лучей (от воды или снега), а оконные стекла не защищают от ультрафиолета. Женщинам эксперт посоветовала использовать полноценный солнцезащитный крем, так как декоративная косметика с SPF не дает надежной защиты. Наносить его следует после базового ухода, но перед макияжем.

Специалисты отметили, что опасность солнечных ожогов существует не только в отпуске, но и летом на даче. Онипченко рекомендовала в жаркую погоду не работать на открытом солнце с 11:00 до 17:00, носить одежду, максимально закрывающую тело, а также использовать солнцезащитные очки. Кроме того, врач посоветовала дачникам пить больше воды и помнить, что ультрафиолет воздействует на организм даже в тени. При солнечных ожогах она призвала не использовать сметану, так как жировая основа создает пленку, из-за которой термический ожог проникает глубже в ткани.