Турист рассказал, как сэкономить на путешествиях

Российский тревел-блогер, путешествующий на среднюю зарплату, раскрыл секреты экономии на поездках. Своими советами он поделился в личном блоге «Дальние истории» на платформе «Дзен».

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В первую очередь автор публикации порекомендовал соотечественникам отказаться от готовых пакетных туров. По его словам, в их стоимость входят наценка, комиссия отеля и услуги транспортной компании. Если планировать путешествие самостоятельно, разница в цене может доходить до 30-40 процентов. Кроме того, он отметил, что пик сезона поднимает цены на жилье, еду, экскурсии и такси, поэтому ехать лучше через пару недель после его окончания.

«В сентябре на Черном море вода теплая, а жилье — дешевле на треть. В Греции в начале октября плюс 25, народу мало, экономия — почти половина бюджета по сравнению с августом. Погода та же, впечатления лучше из-за отсутствия толп», — пояснил путешественник.

Он также посоветовал туристам изучить цены на еду до поездки и не посещать места с зазывалами и меню на трех языках. Вместо этого стоит отдать предпочтение рынкам, столовым у автовокзалов и маленьким семейным заведениям без вывесок на английском, куда ходят местные жители.

«В одном городе я пообедал в месте для туристов и на следующий день — в заведении для местных. Разница в цене почти в два с половиной раза при том же качестве», — признался блогер.

Помимо этого, россиянин порекомендовал сверять курс валют заранее через приложение, договариваться о цене такси до посадки и покупать сувениры там, где это делают местные.

«Маленькая зарплата не ставит крест на путешествиях. Она меняет маршрут, темп и подход к планированию. Я перестал сравнивать свои поездки с чужими фотографиями из дорогих отелей. Я начал ценить местную еду, забытые уголки, честные цены», — заключил автор.

Ранее российская тревел-блогерша понаблюдала за соотечественниками в отпуске и назвала основные устаревшие привычки, от которых, по ее мнению, им следует избавиться. Одна из них — ночевки у знакомых вместо бронирования номера в отеле.