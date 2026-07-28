Эксперты АТОР дали важный совет туристам по сбору ручной клади

Сбор ручной клади следует начинать с изучения правил конкретного авиаперевозчика, а не с выбора вещей. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» предупредили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители отрасли отметили, что лимиты по весу и габаритам сильно разнятся. У некоторых компаний допускается только пять килограммов, тогда как другие разрешают десять. Лоукостеры часто проверяют сумки калибратором, поэтому измерять и взвешивать багаж лучше заранее в домашних условиях.

Для экономии места специалисты советуют надевать в салон объемную обувь и легкую верхнюю одежду. В первую очередь в сумку необходимо положить лекарства, очки и специализированную косметику в маленьких емкостях. Предметы гардероба рекомендуется упаковывать по остаточному принципу, отдавая предпочтение немнущимся и комбинируемым вещам.

В АТОР также добавили, что иногда оплата полноценного багажа выходит выгоднее строгой экономии. Забытая на месте футболка обойдется в 200–500 рублей, а покупка адаптера для зарядки может достигать 4000 рублей. Поэтому от лишней одежды и запасной пары обуви эксперты рекомендуют отказываться в первую очередь.

Ранее эксперты туристической отрасли назвали способы сэкономить на авиабилетах в сезон отпусков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».