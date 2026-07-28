АТОР дала главный совет путешествующим только с ручной кладью

Сбор ручной клади перед поездкой следует начинать не с выбора вещей, а с изучения норм конкретной авиакомпании к ее весу и габаритам, сказали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Для начала необходимо понять нормы бесплатной ручной клади у конкретной авиакомпании. У одних это пять килограммов, у других - восемь или десять. Регламентируются также размеры - их важно смотреть, так как могут попросить измерить сумку калибратором. У многих лоукостеров не получится провезти по размерам стандартный чемодан cabin size", - отметили эксперты в беседе с "Лентой.ру".

Они порекомендовали заранее взвесить и измерить сумку, а также продумать программу поездки. Если турист останавливается в хорошей гостинице, где есть пляжные шлепанцы, тапочки, халаты, шампуни, зубные щетки и т.п., то все это можно не брать с собой.

В первую очередь в АТОР советуют положить в ручную кладь личные таблетки, очки или контактные линзы и особую косметику, которую нельзя заменить в ближайшем магазине. Косметику лучше перелить в небольшие емкости, а одежду оставить напоследок, поскольку ее при необходимости можно приобрести на месте.

Эксперты также отметили, что иногда выгоднее оплатить перевозку багажа, чем пытаться сэкономить на всем: например, забытую футболку можно купить почти в любой стране всего за 200-500 рублей, а вот адаптер для зарядки будет стоить уже 800-4000 рублей.